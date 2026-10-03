Afrique: Forum Afrique-Portugal - Denis Sassou N'Guesso invité à Porto

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, est invité à prendre part au Forum Afrique-Portugal-Émirats arabes unis, prévu pour les 8 et 9 octobre à Porto au Portugal. L'invitation lui a été remise, le 2 octobre, à Brazzaville par Amadou Diagne, président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique (Fogéca) et envoyé spécial du président gambien, Adama Barrow.

Selon le président du Fogéca, Amadou Diagne, la participation du président congolais à ce forum est souhaitée en raison de l'importance accordée au secteur privé dans sa vision du développement économique. Les assises de Porto doivent réunir des acteurs publics et privés autour des questions de partenariat, d'investissement et d'accompagnement des politiques économiques africaines. « Les Africains vont se retrouver autour d'un partenariat, échanger, créer un partenariat et voir dans quelle mesure nous pourrons accompagner nos gouvernants dans la réussite de leur politique économique », a déclaré le président de la Fogéca.

La rencontre de Porto sera également marquée par la remise du Prix Denis-Sassou-N'Guesso pour la paix et l'intégration économique en Afrique. A en croire Amadou Diagne, la distinction sera décernée pour la première fois par la Fogéca, qui entend désormais l'attribuer chaque année à une personnalité ou une institution africaine ayant contribué à la paix et au développement économique du continent. Pour cette première édition, le comité exécutif de la Fogéca a porté son choix sur Denis Sassou N'Guesso.

Créé en 2007, le Fogéca se présente comme une plateforme de mise en relation entre le secteur privé africain, les États et les investisseurs internationaux. À travers ses initiatives, l'organisation entend favoriser les partenariats économiques et contribuer à l'émergence du continent. Le forum de Porto s'inscrit ainsi dans cette dynamique de rapprochement entre acteurs économiques et institutionnels africains et leurs partenaires internationaux.

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