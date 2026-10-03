Angola: Championnat du monde Immaf-Angola 2026 - Belle moisson du Congo

Trois médailles dont une en or, une d'argent et une autre de bronze : telle est la moisson des athlètes congolais au championnat du monde Immaf-Angola 2026. Une performance à saluer puisque le Congo a participé à cette compétition avec cinq athlètes.

L'or congolais a été remporté par Relma Wilfried Obiakourou. Il s'est imposé face à l'Angolais Helder Manuel dans la catégorie seniors de +97 kg, decrochant le titre de champion du monde MMA. Une performance qui fait rentrer le MMA congolais dans une autre dimension.

Dimi Oba n' a pas pu faire mieux qu'une médaille d'argent et donc vice-champion dans les 79 Kg et Durel Tchicaya s'est contenté d'une médaille de bronze.

Au classement général, le Congo a occupé la troisième place derrière l'Angola (28 médailles dont 8 en or, 14 d'argent et 6 de bronze et l'Afrique du Sud (2 or).

Les athlètes congolais ont été placés devant le Pakistan (1 or et 1 argent), l'Inde (1 or et 2 de Bronze), la République démocratique du Congo, le Ghana, Mongolie, Zambie (1 or), le Perou (1 argent) et le Portugal et l'Uruguay (1 de bronze).