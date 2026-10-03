Congo-Brazzaville: Force publique - Des militaires formés en génie travaux

Le directeur général de l'Ecole de génie travaux (EGT), le colonel-major Armand-Pascal Mboumba, a affirmé que former, c'est investir dans l'apprentissage tout au long de la vie. Former, c'est la seule et unique réponse à l'obsolescence des compétences voire des connaissances. Il nous faut donc investir aujourd'hui pour être à même de répondre aux exigences et aux défis de l'heure et de ceux à venir.

Le colonel-major Armand-Pascal Mboumba s'est ainsi exprimé, le 2 octobre, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi à l'occasion de la rentrée académique 2026-2027 de l'EGT. Une cérémonie marquée par l'historique de l'école, la présentation des différents stages, le bilan des activités réalisées par cet établissement et l'exhortation de son directeur général aux apprenants. Cette année, l'école va accueillir quatre-vingt et un stagiaires militaires, policiers et gendarmes.

L'année académique 2026-2027 qui s'ouvre ce jour, a déclaré dans son mot d'ouverture le directeur général de l'établissement, obéit à cette volonté de renforcement de compétences, d'aptitudes ou de performances dont nos autorités politiques et le commandement sont soucieux aux fins de créer dans nos Etats des conditions propices et des bases saines pour le développement intégral.

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Et le premier chantier demeure la réalisation des quatorze stages DCSD (2 stages d'officiers et 12 stages de sous-officiers) auxquels pourraient éventuellement s'ajouter des stages à la carte. Le deuxième axe portera, une fois de plus, après l'année 2026-2027, à la réalisation en terre congolaise du chantier conjoint des divisions d'application de l'EGT et de l'Ecole du génie d'Angers en mai-juin 2027.

Conformément au planning des stages, le 18e cours d'application de génie travaux se déroulera du 21 septembre 2026 au 25 juin 2027 ; le stage « certificat technique de 2e degré, option travaux publics », en sigle CT2, se déroulera du 14 septembre au 11 décembre 2026 ; le stage « , certificat technique de 1er degré, option eau », en sigle CT1 Eau, se tiendra du 28 septembre au 20 novembre 2026 ; le stage « certificat technique de 2e degré, option bâtiment et infrastructures opérationnelles », en sigle CT2 BIO, aura lieu du 14 septembre au 11 décembre 2026 ; le stage « certificat technique de 1er degré, option Eau », en sigle CT1 Eau, se passera du 28 septembre au 20 novembre 2026 ; le stage « certificat technique de 1er degré, option énergie », en sigle CT1 énergie, se déroulera du 28 septembre au 20 novembre 2026 ; le stage « certificat technique élémentaire, option travaux publics », en sigle CTE-TP, est peévu du 14 septembre au 16 octobre 2026 ; le 18e cours d'application de génie travaux, se tiendra du 21 septembre 2026 au 25 juin 2027.

Aux formateurs, au personnel d'encadrement et aux apprenants venus des pays amis, le directeur général a dit : « L'année 2026-2027 exige de chacun de nous un investissement conséquent. Une fois de plus, cela appelle à la fois le dépassement de soi, le dévouement, l'esprit de sacrifice, la probité, le sens de l'honneur et du devoir. L'année précédente, vous aviez donné le meilleur de vous-mêmes pour mériter de l'entière satisfaction et les félicitations de la hiérarchie. Demeurez donc disponibles et engagés dans l'accomplissement des tâches assignées pour des résultats toujours satisfaisants ».