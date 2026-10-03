Congo-Brazzaville: Industrie touristique - Jean Claude Gakosso décidé à promouvoir l'inteligence artificielle

3 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

En vue de consolider la souveraineté culturelle du Congo, le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso, a vivement appelé les acteurs du secteur à impuser le numérique et l'intelligence artificielle.

Sur le thème « Agenda numérique et intelligence artificielle pour repenser le tourisme », la 47e édition de la Journée mondiale du tourisme mise sur un tourisme plus inclusif et durable grâce notamment au numérique et à l'intelligence artificielle (AI).

En effet, l'IA intervient dans plusieurs étapes du parcours touristique. Elle peut contribuer entre autres à la recherche d'informations, à la sélection des destinations et à la planification des voyages. Par ailleurs, les professionnels du secteur peuvent également s'appuyer sur les outils numériques pour mieux analyser les données et adapter leur activité aux besoins des visiteurs.

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Au Congo, pays côtier, historique et forestier jouant un grand rôle dans la régulation du climat, cette thématique s'aligne avec la vision du gouvernement qui s'attelle à multiplier les « plateformes numériques destinées à être mises à l'international ». Et le ministre d'indiquer : « A la suite des instructions du chef de l'Etat, le site de la baie des Louango, dans le département du Kouilou, est aujourd'hui un chantier en pleine effervescence avec la construction du Mémorial de la Déportation et de l'Esclavage.»

Selon le ministre, la République du Congo « a tout pour devenir une destination touristique de prédilection », d'où la nécessité de promouvoir le tourisme à travers la revitalisation du patrimoine immatériel, la codification des usages et langues et le rayonnement mondial de l'art comme la rumba». Dans cette dynamique, il a appelé les acteurs du secteur à promouvoir le tourisme congolais. « Ensemble, faisons du Congo notre beau pays, un hub touristique de référence en Afrique centrale. Ensemble, portons un regard neuf sur nos sites naturels et culturels. Donnons-leur nous-mêmes de la valeur et visitons-les nous-mêmes d'abord avant de susciter auprès de l'étranger l'envie irrépressible de les visiter et le bonheur indicible d'y avoir été bien accueilli », a-t-il invité.

Le tourisme congolais, soulignons-le, va au-delà des sites touristiques classiques car il s'appuie un peu plus chaque jour sur la biodiversité, la culture l'histoire et les communautés locales. Ces dernières années, le Congo a entrepris plusieurs initiatives comme développer l'écotourisme dans les parcs nationaux et l'aménagement des infrastructures touristiques dans le lac Télé, par exemple, afin de promouvoir ce secteur. Le gouvernement, dans son Plan national de développement 2022-2026, entend faire davantage.

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