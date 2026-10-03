Congo-Brazzaville: Handball - Les entraîneurs des clubs de la Dynamique approfondissent leurs connaissances

La session, débutée le 19 septembre, qui s'est poursuivie le 1er octobre au siège du Club multidisciplinaire de la DGSP s'inscrit dans le but de renforcer des capacités destinées aux entraîneurs de handball des clubs affiliés à la Dynamique Le Réveil du handball congolais.

Cette session de formation vise à permettre aux différents bénéficiaires de renforcer leurs connaissances et d'améliorer leurs méthodes de travail. Elle est animée par l'expert international russe Roman Liashenko. La première journée a été consacrée à la phase théorique au cours de laquelle les participants ont échangé sur la planification d'une saison régulière : cas de la réalité russe.

Une thématique qui a permis aux entraîneurs présents de comprendre les méthodes de planification et l'organisation d'une saison de handball dans le contexte russe. Au terme de cette séance, l'expert international russe a édifié la presse sportive sur le contenu et les objectifs de ce stage

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Cette étape théorique a vite laissé la place à la pratique. le vendredi, l'expert international russe et les participants se sont retrouvés sur le terrain de l'ISEPS pour une séance consacrée à la mise en application des enseignements reçus. Une étape pratique qui permettra aux entraîneurs de confronter les connaissances acquises aux réalités du terrain.