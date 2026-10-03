Maroc: « Le Maroc à l'Olympia » revient sur la scène mythique parisienne pour célébrer l'expression artistique plurielle du Royaume

L'événement « Le Maroc à l'Olympia » revient sur la scène de la salle mythique parisienne, le 16 novembre prochain, pour une deuxième édition mettant de nouveau à l'honneur l'expression artistique marocaine au coeur de Paris, ont annoncé ses initiateurs.

« Fort du succès de sa 1ère édition, ce rendez-vous culturel entend faire résonner, au coeur de Paris, l'expression artistique marocaine contemporaine dans toute son énergie et sa pluralité », précisent les organisateurs de cette manifestation, organisée à l'occasion de la Fête de l'Unité et de la Fête de l'Indépendance.

Produit et présenté par Oubeid Allah Hlal, le spectacle réunira musique, humour et différentes expressions artistiques, « à l'image d'un Maroc pluriel, moderne, et profondément enraciné dans son identité, et résolument ouvert sur le monde », expliquent-ils dans un communiqué.

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A l'affiche de cette édition, figurent notamment Malek, Jaylann, Ahmed Soultan, Najet Rajoui et Youssef Louzini. Ils investiront la scène de l'Olympia, « réunissant différentes générations, sensibilités et univers qui composent le paysage artistique marocain actuel », aux côtés d'autres artistes et « surprises » qui viendront enrichir cette programmation.

Au-delà du spectacle, « Le Maroc à l'Olympia» se veut également, selon les initiateurs, « un temps de rencontre et de partage, témoignant de la densité des liens culturels qui unissent le Maroc et la France ».

« L'art y devient un espace de dialogue, de découverte et de rapprochement entre les deux peuples, notamment à travers la présence de la communauté marocaine établie en France, qui enrichit et nourrit durablement la relation entre les deux pays », relève le communiqué.

Et de conclure qu'avec cette nouvelle édition, « Le Maroc à l'Olympia» entend « s'inscrire durablement dans le paysage culturel parisien comme un rendez-vous fédérateur, révélateur du rayonnement de la scène artistique marocaine en France ».