Maroc: ONU - Les pays du Conseil de Coopération du Golfe renouvellent leur soutien à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie marocaine

Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réaffirmé, vendredi à New York, leur « position constante de soutien à la marocanité du Sahara » et à « l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre » le différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant au nom des pays du CCG lors d'une réunion de la 4è Commission des Nations Unies, la représentante du Bahreïn a salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui « consacre l'initiative marocaine d'autonomie comme tournant décisif vers une solution réaliste, viable et durable » à ce différend artificiel.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe réitèrent, en outre, leur soutien aux efforts menés sous l'égide des Nations Unies pour parvenir à une solution définitive à ce différend « dans le respect de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale », a souligné la diplomate devant les membres de la commission.