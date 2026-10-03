Maroc: Yassir Zabiri, nouvelle « icône » du football marocain après un excellent début de saison en Liga

2 Octobre 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Les performances remarquées de l'international marocain Yassir Zabiri avec le Racing Santander ont considérablement accru sa notoriété au Maroc, où l'attaquant est désormais devenu une « icône » du football marocain, écrit vendredi le quotidien espagnol El Diario Montañés.

Auteur de six buts depuis le début de la saison en première division espagnole, le meilleur buteur du club cantabre figure désormais dans une campagne publicitaire déployée à travers le Royaume, aux côtés d'autres joueurs de la sélection nationale marocaine, précise le journal.

Sur l'une des affiches de cette campagne, Zabiri apparaît vêtu de rouge, embrassant sa bague dans un geste de célébration après avoir marqué, avec pour slogan : « Une nouvelle année avec la détermination de réussir ».

Déjà connu au Maroc, le jeune attaquant a vu sa popularité prendre une nouvelle dimension grâce à son début de saison prolifique en Liga, ainsi qu'à sa récente convocation en équipe nationale, souligne El Diario Montañés.

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Selon le quotidien, cet engouement profite également au Racing Santander, dont le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a fortement progressé depuis l'annonce du recrutement de Zabiri, notamment auprès du public marocain.

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