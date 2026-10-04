Reconnue pour ses accomplissements précoces, l'écrivaine Samar Mezghanni s'affirme comme une figure marquante de la scène littéraire et associative.

Ancienne bénéficiaire d'une bourse du Swedish Institute, elle s'est distinguée sur la scène mondiale en intégrant à deux reprises le Guinness World Records en tant que plus jeune auteure publiée au monde

Au-delà de ses records littéraires, son engagement constant en faveur de la jeunesse et de la culture lui vaut une reconnaissance internationale. Par sa créativité et son parcours académique, elle continue d'inspirer les nouvelles générations au-delà des frontières tunisiennes.