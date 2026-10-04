Le ministre de la santé Mustafa Ferjani, a souligné que le secteur de la santé constitue un véritable levier de croissance économique, étant donné que l'amélioration des services de santé favorisent non seulement la pérennité du capital humain et de la productivité mais génère également une rentabilité économique à travers l'industrie pharmaceutique et le tourisme médical.

Le ministre a indiqué à la TAP, en marge de la signature du pacte national pour la santé que la Tunisie exporte les produits pharmaceutiques vers plus de 25 pays à travers le monde, mise à part sa place en tant que destination privilégiée dans le domaine du tourisme médical.

Il a précisé, que la Tunisie accueille plus de 500 mille patients étrangers pour des interventions chirurgicales et attire plus de deux millions de visiteurs par an, ce qui fait du secteur de la santé l'un des domaines les plus aptes à contribuer au développement et à créer des emplois.

« S'ajoute à ces domaines émergents en Tunisie le secteur de la santé numérique qui s'inscrit, selon le ministre, dans le cadre d'une politique intégrée visant à développer l'infrastructure et les structures de santé, soutenue par une ferme volonté politique.

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Dans ce contexte, Ferjani a souligné que l'attribution du statut hospitalo-universitaires à certains services médicaux d'établissements régionaux de santé par le biais d'arrêtés publiés au Journal officiel, vise à créer une dynamique au sein de ces établissements, à attirer les médecins résidents et internes et à organiser des stages de formation, outre l'encadrement pratique et la reconnaissance académique.

Il a noté que l'organisation de la conférence internationale « Telehealth 2026 » qui a eu lieu en Tunisie du 29 septembre au 1er octobre 2026, a ouvert de larges perspectives de coopération avec plusieurs organisations, pays et entreprises actives dans le domaine de la santé numérique, avec la participation de plus de 35 pays, d'experts internationaux et de ministres.

Ferjani a affirmé qu'un nombre d'entreprises tunisiennes ont conclu, en marge des travaux de cette conférence, des accords de coopération avec plusieurs pays, rappelant que la Tunisie est l'un des cinq pays à travers le monde à avoir intégré le secteur des hôpitaux numériques, aux côtés de la Grande Bretagne, de l'Arabie Saoudite, de Singapour et de la Jordanie, ce qui reflète l'importance de l'expérience tunisienne dans le domaine de la transformation numérique dans le secteur de la santé.