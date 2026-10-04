Après le choc du Covid-19, la longévité humaine frôle à nouveau son niveau d'avant-crise, mais l'OMS alerte sur la flambée historique des maladies non transmissibles.

L'espérance de vie moyenne à la naissance dans le monde s'est établie à 73,3 ans en 2023, frôlant son niveau prépandémique de 73,4 ans mesuré en 2019, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé publiées le 2 octobre. Ce rebond efface la chute de près de deux années observée entre 2019 et 2021, même si la situation varie selon les régions.

L'espérance de vie en bonne santé se redresse toutefois plus lentement et atteint 62,8 ans en 2023, conservant un retard de 0,4 année par rapport à 2019. L'enjeu majeur identifié par l'OMS consiste désormais à maintenir la santé durant ces années gagnées.

Ces données révèlent une transformation profonde des causes de mortalité. Les maladies non transmissibles ont représenté 74 % des décès mondiaux en 2023, contre 58 % en 2000, occupant huit des dix premières causes de mort dans le monde. Les maladies cardiovasculaires restent au premier rang. À elle seule, la cardiopathie ischémique a provoqué environ 9,5 millions de décès en 2023 et entraîné la perte de quelque 210 millions d'années de vie en bonne santé.

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Le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et les maladies neurodégénératives occupent une place croissante. La maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence sont passées de la 19e cause de décès en 2000 à la 5e en 2023, avec un nombre de morts qui a triplé. Concernant la santé mentale, le taux mondial d'années de vie en bonne santé perdues, ajusté selon l'âge, a grimpé d'environ 20 % pour les troubles dépressifs et de près de 45 % pour les troubles anxieux entre 2019 et 2023.