Sénégal: Transition énergétique - Près de 4 500 pompes solaires prévues par l'Aner

Face à la flambée des coûts de l'énergie et aux pertes post-récolte, le Sénégal mise sur le solaire.

Dans son plan stratégique, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) prévoit le déploiement de plateformes multifonctionnelles et des milliers de pompes photovoltaïques pour soutenir les activités rurales.

Longtemps handicapées par l'absence ou la cherté de l'électricité, les communautés rurales trouvent aujourd'hui dans le rayonnement solaire le levier indispensable qui leur faisait défaut pour transformer durablement leur quotidien. Cette dynamique d'envergure vise avant tout l'accès direct et autonome à une énergie propre capable d'alimenter aussi bien l'irrigation des champs que la conservation des récoltes. De surcroît, cette initiative s'inscrit pleinement dans la trajectoire globale d'une Transition énergétique juste (Jetp), qui entend lier étroitement les impératifs climatiques internationaux et la justice sociale à l'échelle locale.

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En transformant le potentiel solaire en véritable outil de production, le pays dessine les contours d'un modèle de développement décentralisé et hautement résilient. Pendant des décennies, le manque criant d'infrastructures énergétiques modernes a agi comme un frein invisible, mais extrêmement tenace sur l'économie rurale sénégalaise.

Faiblement équipés pour transformer leurs produits après la cueillette ou pour les conserver au frais, les agriculteurs ainsi que les pêcheurs voyaient une part considérable de leur labeur s'évaporer dans des pertes post-récolte inévitables. Pour les femmes qui se trouvent historiquement au centre des activités de micro-transformation et de commercialisation, l'absence de solutions modernes traduisait chaque journée en un pénible effort physique à très faible rendement économique.

Une première phase expérimentale a pourtant démontré qu'une alternative solide et pérenne était parfaitement envisageable sur le terrain. Grâce à l'installation stratégique de 16 plateformes solaires multifonctionnelles réparties dans l'ensemble des 14 régions du pays, des villages autrefois totalement isolés des réseaux nationaux ont pu tester concrètement l'impact positif de ces mini centrales locales. Fort de ce succès initial particulièrement encourageant, le programme passe aujourd'hui à la vitesse supérieure pour changer d'échelle. L'objectif est de déployer 200 nouvelles plateformes solaires multifonctionnelles à travers l'ensemble du territoire national.

L'irrigation solaire

De plus, ces structures pensées comme de véritables hubs énergétiques communautaires intègrent désormais des chambres froides pour le stockage à basse température, des séchoirs modernes pour la valorisation des récoltes ainsi que divers équipements adaptés aux filières locales. En réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire, l'énergie solaire devient le moteur direct de multiples activités génératrices de revenus, consolidant du même coup le tissu économique local et l'autonomie financière des femmes rurales.

Parallèlement à cette valorisation indispensable hors champ, le défi majeur de la production agricole trouve quant à lui sa réponse dans l'exploitation rationnelle des nappes phréatiques. Face à la flambée constante et imprévisible des cours du gasoil, la dépendance historique aux motopompes thermiques était devenue un fardeau financier totalement insupportable pour les petites exploitations. C'est précisément pour briser ce cercle vicieux d'endettement qu'est lancé un vaste projet national de diffusion de l'irrigation photovoltaïque.

Au total, ce sont 4.500 pompes solaires, réparties entre 4.000 systèmes immergés hors réseau et 500 pompes de surface, qui doivent être progressivement déployées dans les différentes zones agricoles du pays. De surcroît, pour contourner l'obstacle majeur du coût d'acquisition initial qui demeure souvent prohibitif pour les petits producteurs, un mécanisme novateur de financement mixte associant des crédits bancaires adaptés, des subventions étatiques et des paiements échelonnés a été conçu pour démocratiser à grande échelle l'accès à ces technologies de pointe.

Outre la baisse significative et immédiate des charges d'exploitation pour les producteurs, ce changement majeur de paradigme promet d'assainir en profondeur l'ensemble du modèle agricole sénégalais. Il garantit en effet une meilleure gestion rationalisée de la ressource en eau, sécurise durablement les rendements face aux aléas climatiques répétés et diminue l'empreinte carbone globale du secteur primaire.

De plus, avec la mise en place rigoureuse d'un système pérenne de maintenance et de formation technique des usagers, le projet crée un véritable écosystème d'emplois locaux qualifiés et non dé localisables.