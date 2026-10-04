Sénégal: Rentrée scolaire - La commune de Louga mobilise 21 millions de F CFA pour les fournitures scolaires

En marge de la rentrée scolaire 2026-2027, la commune de Louga a remis ce samedi des fournitures scolaires aux différentes écoles, publiques comme privées, de la circonscription. Pour cette année, une enveloppe de 21 millions de francs CFA a été dégagée.

Ces fournitures sont composées de cahiers, de stylos, d'ardoises et de boîtes de craie. Outre ces outils didactiques, la mairie a également mis à la disposition des établissements scolaires quatre photocopieuses, afin de faciliter le tirage des épreuves lors des évaluations.

Présidant la cérémonie, Ismaïla Mbengue Fall, adjoint au maire chargé de l'éducation, a réaffirmé la volonté et l'engagement des autorités municipales à accompagner l'école, afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'étude et d'apprentissage des élèves et, par conséquent, à favoriser leur réussite.

L'élu local a rappelé que le budget consacré à l'éducation a connu une hausse considérable depuis l'arrivée de Moustapha Diop à la tête de la municipalité. Selon lui, il est passé de 4 à 21 millions de francs CFA. "Nous plaçons l'éducation au rang de nos priorités. D'où l'attention que nous lui accordons", a-t-il déclaré.

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De son côté, le collectif des chefs d'établissement (Codec) a salué les efforts consentis par la municipalité en faveur de l'éducation.

Ismaïla Mbengue Fall a, par ailleurs, sollicité l'appui de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) de Louga pour procéder au nettoyage et au désherbage des écoles, afin de les rendre prêtes à accueillir les élèves dans de bonnes conditions.