Sénégal: Des acteurs de Saint-Louis et Louga mobilisés autour d'un projet de cuisson propre

Des acteurs des régions de Saint-Louis et de Louga se sont réunis jeudi à Saint-Louis pour une consultation autour d'un projet de cuisson propre porté par l'organisation Africa Emergence Group (AEG) en partenariat avec l'Organisation indienne Planethos. L'initiative vise à promouvoir les foyers améliorés auprès des populations vulnérables et à contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

La promotion de modes de cuisson plus propres était au coeur de l'atelier des parties prenantes organisé jeudi à Saint-Louis. La rencontre a réuni des acteurs communautaires et institutionnels des régions de Saint-Louis et de Louga, appelés à accompagner la diffusion d'un projet initié par Planethos, avec l'appui de son partenaire opérationnel au Sénégal, Africa Emergence Group (AEG). Selon le consultant Abdoul Mbaye, l'objectif est de permettre aux populations vulnérables ciblées dans les deux régions d'accéder à des foyers améliorés. « L'objectif, c'est vraiment de doter l'ensemble des habitants vulnérables et ciblés dans ces deux localités de foyers améliorés pour une cuisson propre », a-t-il expliqué.

Deux modèles de foyers, dont le CV 300, ont été présentés au cours de la rencontre. Ils sont destinés à améliorer les pratiques de cuisson et à réduire la consommation de bois ainsi que les émissions de carbone. Au-delà de l'enjeu environnemental, le projet entend apporter des bénéfices sanitaires et socio-économiques aux ménages. Les foyers améliorés devraient contribuer à réduire l'exposition aux fumées, notamment les risques liés aux maladies respiratoires, tout en permettant aux femmes de gagner du temps et de réduire certaines dépenses liées à la cuisson.

Abdoul Mbaye a également évoqué la sécurité des filles et des femmes qui se déplacent parfois en brousse pour chercher du bois. « C'est un gain de temps, en tout cas pour la famille. C'est un gain en économie, c'est un gain également pour le climat », a-t-il souligné.

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Acteur communautaire et président de conseil de quartier, Oumar Sow a salué une initiative qui favorise, selon lui, une synergie entre les communautés de Saint-Louis et de Louga. Il a estimé que l'utilisation des foyers améliorés contribuera à rendre l'environnement « plus propre et sobre en carbone », tout en réduisant l'inhalation des fumées et la pression exercée sur les forêts et la biodiversité.

Représentant le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, Lika Gueye Sarr a également salué l'initiative de Planethos et d'AEG. Elle a rappelé la vulnérabilité de Saint-Louis face aux effets des changements climatiques. « Accueillir aujourd'hui ce type de projet est bénéfique pour la communauté et pour les populations de manière générale », a-t-elle déclaré.

Les acteurs communautaires présents à l'atelier ont ainsi exprimé leur engagement à accompagner la sensibilisation et l'adhésion des populations à cette nouvelle approche de cuisson.