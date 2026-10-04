Afrique: Global Sustainability Forum 2026 - Mouhamed Cherif Gueye représentera le Sénégal en Tunisie

Distingué lors de l'Africa Impact Awards 2026 et lauréat du Prix du Leader de la Jeunesse 2026 au Sénégal, Mouhamed Cherif Gueye participera au Global Sustainability Forum, prévu du 24 au 27 octobre en Tunisie.

Cette rencontre internationale réunira des participants de plus de 42 pays autour du développement durable, de l'innovation et du leadership.

La jeunesse sénégalaise sera représentée au Global Sustainability Forum 2026 par Mouhamed Cherif Gueye, ambassadeur de la jeunesse, ingénieur et expert en management stratégique. Prévu du 24 au 27 octobre en Tunisie, ce rendez-vous international réunira des représentants de plus de 42 nations pour échanger sur les enjeux du développement durable, de l'innovation et de l'engagement des jeunes.

Cette participation intervient après deux distinctions obtenues par le Sénégalais : l'Africa Impact Awards 2026 et le Prix du Leader de la Jeunesse 2026 au Sénégal. Selon le communiqué annonçant sa participation, cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la jeunesse et du développement.

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Promouvoir le potentiel de la jeunesse sénégalaise

À travers cette rencontre, Mouhamed Cherif Gueye entend contribuer aux échanges internationaux sur les défis du développement et mettre en avant les initiatives portées par les jeunes Sénégalais. Sa participation doit également permettre de partager des expériences développées au Sénégal, de nouer de nouveaux contacts et de renforcer les échanges avec d'autres acteurs de la jeunesse internationale.

Le Global Sustainability Forum constituera ainsi un cadre de discussion sur les solutions durables et le rôle des nouvelles générations dans les transformations économiques et sociales. Pour le représentant sénégalais, cette présence à l'étranger est aussi l'occasion de valoriser les compétences et les ambitions de la jeunesse nationale.

Un engagement placé sous le signe de la responsabilité

Mouhamed Cherif Gueye a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'aux personnes et institutions qui contribuent à la valorisation du potentiel des jeunes Sénégalais.

« Représenter le Sénégal à une rencontre internationale de cette envergure est avant tout un honneur et une responsabilité. Je porterai avec fierté les couleurs de notre pays et je m'engage à représenter dignement notre jeunesse, son talent, son ambition et son potentiel », a-t-il déclaré.

Au-delà de sa participation personnelle, cette présence en Tunisie est présentée comme une occasion de promouvoir l'image du Sénégal dans les espaces internationaux consacrés au leadership et au développement durable.