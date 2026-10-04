Afrique: Égypte-Sénégal - Le président Diomaye Faye ouvre de nouvelles pistes de coopération

En marge du Forum d'affaires Alamein-Afrique, le Président Bassirou Diomaye Faye a multiplié, samedi, les audiences avec des responsables économiques égyptiens. Transport aérien, formation, fret et financement des échanges ont été au coeur de ces entretiens.

Le séjour du Président Bassirou Diomaye Faye en Égypte prend une tournure résolument économique. À El-Alamein, le chef de l'État a consacré, selon la communication de la présidence, une partie de son agenda à des rencontres avec des dirigeants du secteur privé et financier égyptien, avec l'objectif de renforcer les relations économiques entre Dakar et Le Caire. Parmi les principales audiences de ce samedi figure celle accordée à Hussein Sherif Fahmi, président-directeur général d'Air Cairo, deuxième compagnie aérienne d'Égypte. Les échanges ont porté sur le projet de reprise d'une liaison aérienne directe entre Le Caire et Dakar, actuellement en préparation par la compagnie égyptienne.

Air Cairo veut accompagner Air Sénégal

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre ne s'est pas limitée à la question de la desserte aérienne. Air Cairo s'est également déclarée disposée à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, de ses mécaniciens et de son personnel navigant. La compagnie égyptienne envisage par ailleurs l'ouverture d'une ligne cargo entre l'Égypte et le Sénégal, afin de soutenir les échanges commerciaux entre les deux pays. Pour Hussein Sherif Fahmi, la position géographique du Sénégal constitue un atout, le pays pouvant servir de plateforme vers l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Une éventuelle reprise de la liaison directe Le Caire-Dakar permettrait ainsi de renforcer les connexions entre les deux pays, tout en ouvrant des perspectives dans les domaines du transport de marchandises et de la formation aux métiers de l'aérien.

De nouveaux projets éoliens et solaires au Sénégal

Le Président Bassirou D. Faye a, par la suite, échangé avec Mohamed Ismail Mansour, fondateur du groupe Infinity. Déjà présent au Sénégal avec le parc éolien de Taïba Ndiaye, à travers Infinity Power, le groupe entend renforcer ses investissements avec de nouveaux projets éoliens et solaires totalisant 1 gigawatt de capacité. Ces projets devraient contribuer à accroître significativement la production nationale d'électricité et à soutenir l'objectif de souveraineté énergétique inscrit dans l'Agenda Sénégal 2050.

C'est cash avec la Banque nationale d'Égypte

Il y a eu une troisième audience dans la matinée : celle avec Mohamed Mahmoud El Etreby, président de la Banque nationale d'Égypte et président de l'Association des banques égyptiennes. Les discussions ont porté sur le financement des échanges entre le Sénégal et l'Égypte. Selon les informations rapportées à l'issue de cette rencontre par la présidence, la Banque nationale d'Égypte souhaite nouer un partenariat bancaire et commercial avec le Sénégal, avec notamment la perspective d'une implantation à Dakar. Une présence bancaire égyptienne dans la capitale sénégalaise pourrait fournir de nouveaux instruments aux opérateurs économiques des deux pays pour leurs transactions et contribuer au développement du commerce bilatéral.

Une diplomatie économique assumée

Ces audiences donnent une dimension concrète au volet économique du déplacement présidentiel. La Présidence avait annoncé, avant le départ du chef de l'État, que son séjour à El-Alamein serait consacré non seulement aux priorités du développement et de l'intégration africains, mais également à la recherche de partenariats économiques et à la présentation des opportunités offertes par le Sénégal aux investisseurs. Le passage du Président Faye à El-Alamein combine ainsi les rendez-vous institutionnels africains et les contacts directs avec des acteurs économiques. En sa qualité de président en exercice de la Cedeao, il doit également prendre part à la réunion de coordination mi-annuelle de l'Union africaine et des communautés économiques régionales.