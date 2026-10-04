Sénégal/Comores: Pape Gueye - « C'est une position que j'ai prise et que j'allais assumer »

Ce dimanche 4 octobre 2026, le Sénégal affronte les Comores en match amical au stade Vélodrome de Marseille. Présent en conférence de presse d'avant-match, Pape Gueye est revenu sur sa décision d'arrêter en équipe nationale après la Coupe du monde 2026.

Après l'élimination du Sénégal au Mondial 2026, Pape Gueye avait fait une annonce choc : prendre une pause avec les Lions, si des choses ne changeaient pas autour de la Tanière. Néanmoins, le milieu de terrain est revenu après le départ du staff précédent et l'arrivée de Patrick Vieira. Le joueur de Vieira est revenu sur cet épisode, ce samedi 3 octobre 2026. Interrogé sur les raisons de cette annonce, le gaucher s'est expliqué. « La réponse se trouve dans votre question. Aujourd'hui, si je suis là, c'est une position que j'ai prise et que j'allais assumer. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici et je vais faire de mon mieux pour aider cette équipe. Je pense que c'est le plus important. Peut-être que si je le souhaite, il y aura l'occasion d'en parler, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Comme l'a dit le coach, il y a un nouveau staff qui est là. On travaille bien, tout le monde est à l'écoute à l'entraînement. On essaye de tout mettre en place pour respecter ce que le coach demande. Comme il l'a dit, ça demande du temps. C'est vrai qu'on est habitués, nous les Sénégalais, à gagner sur les dernières années. C'est quelque chose de bien, mais il faut du temps pour qu'on redevienne, entre guillemets, cette équipe... »

Pape Gueye a par ailleurs évoqué ce match contre les Comores au Vélodrome, dans un stade qu'il connaît parfaitement. « J'ai fait quatre ans dans ce club, j'ai pas mal de souvenirs qui reviennent. Je pense que ça va être quelque chose de bien pour nous, notamment aussi pour les Comoriens, de jouer dans ce magnifique stade. L'Olympique de Marseille, c'est un club qui m'a fait grandir en tant que footballeur, mais en tant que personne aussi. On sait que quand on joue à Marseille, ce n'est pas très simple, mais ça m'a permis aujourd'hui d'être le joueur que je suis. Donc c'est que du bonheur. Il y aura ma famille, mes amis. Après, ce qui a pu se passer à Marseille, c'est le football. »