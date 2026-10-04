Cote d'Ivoire: Portrait/Raymond Aka-Adjo - L'architecte qui dessina les contours d'une Côte d'Ivoire nouvelle

Du Plateau aux grandes villes ivoiriennes, son empreinte se lit encore dans les lignes, les volumes et les silhouettes de plusieurs édifices emblématiques.

Il y a des noms que les bâtiments ont fini par rendre silencieux. Des hommes dont les oeuvres sont devenues si familières dans le paysage urbain qu'on oublie parfois ceux qui les ont imaginées. Raymond Aka-Adjo est de ceux-là.

À Abidjan, son nom est associé à une période où l'architecture ne consistait pas seulement à construire des immeubles. Mais elle contribuait à donner vie à une nation nouvellement indépendante.

Depuis le 5 juillet 2026, ce pionnier de l'architecture moderne ivoirienne est à l'honneur à New York. Au Museum of Modern Art (MoMA), l'exposition «Architects of Liberation : Modernism in Western Africa», présentée jusqu'au 2 janvier 2027, revisite l'histoire du modernisme architectural en Afrique de l'Ouest.

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À travers près de 450 oeuvres, dessins, maquettes, photographies, films et documents d'archives, l'exposition raconte une période comprise entre la fin des années 1950 et le début des années 1980, lorsque les jeunes États indépendants entreprenaient de bâtir leurs villes, leurs institutions et leurs nouveaux imaginaires nationaux.

L'exposition met en relation sept pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Ghana, Nigeria, Sénégal et Togo) pour raconter la manière dont l'architecture a accompagné les bouleversements politiques et sociaux du continent. La Côte d'Ivoire y occupe une place particulière. Et, avec elle, Raymond Aka-Adjo.

Un enfant d'Anono devenu bâtisseur

Raymond Aka-Adjo est né dans les années 1930, à Adjamé, une commune d'Abidjan, et est originaire d'Anono, un village ébrié. Il appartient à cette génération d'Ivoiriens qui vont progressivement investir des métiers largement dominés par les compétences venues d'Europe.

Son parcours commence par une formation en France. Il devient l'un des premiers Ivoiriens à recevoir une formation supérieure en architecture en Europe et obtient le Desa, un diplôme d'architecte, à l'École spéciale d'architecture de Paris (Esap).

Cette formation va profondément marquer son parcours. Son retour en Côte d'Ivoire a lieu surtout à un moment historique. Le pays accède à l'indépendance en 1960. Abidjan entre alors dans une période de transformation rapide.

La capitale économique devient le laboratoire d'une ambition nationale portée par le développement économique et la volonté d'affirmer la Côte d'Ivoire comme un pays moderne, ouvert et tourné vers l'avenir. Dans cette effervescence, l'architecture devient un langage.

Il faut construire des bureaux, des hôtels, des institutions, des infrastructures publiques. Il faut aussi organiser une ville dont la croissance démographique et économique s'accélère. Raymond Aka-Adjo prend part à ce vaste chantier.

Dessiner la ville nouvelle

L'architecte ne se limite pas à concevoir des bâtiments. Il s'intéresse également à la ville dans son ensemble. Dans les années 1960, il exerce les fonctions de directeur national de l'habitat et de l'urbanisme. À ce titre, il participe à l'élaboration de schémas directeurs concernant plusieurs villes ivoiriennes, en plus d'Abidjan. Notamment Abengourou, Gagnoa, Daloa, Man, San Pedro et Korhogo, dès 1965.

Cette dimension urbanistique est essentielle pour comprendre son héritage. Aka-Adjo ne pense pas seulement en termes de murs, de façades et de toitures. Il participe à une réflexion plus large sur l'organisation de l'espace urbain et les formes que doivent prendre les villes d'un pays en pleine mutation. Abidjan devient alors la vitrine de cette modernité.

Le Plateau, entre autres, voit surgir des constructions qui bouleversent le paysage traditionnel de la ville. Les silhouettes verticales des immeubles donnent un nouveau visage à la capitale économique.

Le béton, le verre et les grandes structures modernes deviennent les signes visibles d'un pays qui veut inscrire son développement dans la durée. Et Raymond Aka-Adjo est au coeur de cette transformation.

La pyramide, symbole d'une ambition

Parmi les réalisations associées à son parcours figure La pyramide, au Plateau, conçue en collaboration avec l'architecte italien, Rinaldo Olivieri, construite entre 1968 et 1973.

Avec sa forme singulière, l'édifice devient rapidement l'un des marqueurs du paysage abidjanais. Sa silhouette pyramidale tranche avec les constructions classiques et témoigne de l'audace architecturale qui caractérise cette période.

La pyramide raconte aussi quelque chose de la Côte d'Ivoire des premières décennies de l'indépendance : l'ouverture sur le monde, le dialogue entre compétences internationales et savoir-faire africain, mais aussi la volonté de produire des bâtiments capables d'incarner une nouvelle identité urbaine.

Un architecte au service de la profession

L'influence de Raymond Aka-Adjo dépasse cependant ses réalisations. En 1970, il devient le fondateur et le premier président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il exerce cette fonction jusqu'en 1976.

Cette responsabilité marque une étape déterminante dans l'histoire de la profession en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de structurer un métier, d'en défendre les règles, la dignité et la reconnaissance.

À une époque où nombre de grands projets sont encore confiés à des architectes étrangers, la création et la structuration d'une profession nationale revêtent une dimension particulière.

Aka-Adjo défend ainsi l'idée d'une architecture capable de dialoguer avec les réalités africaines. Une architecture qui ne serait pas une simple reproduction de modèles importés, mais qui tiendrait compte du climat, des usages, de l'environnement et des réalités sociales. Cette quête d'une architecture à « voix africaine » constitue l'un des aspects les plus importants de son héritage.

L'empreinte d'un bâtisseur

Son nom reste associé à plusieurs édifices emblématiques d'un Abidjan moderne. Notamment l'immeuble du Ccia, devenu le siège de la Banque africaine de développement (Bad), la tour de l'Eeci, l'ancien hôtel Sébroko, ainsi que des réalisations et des aménagements de la Place de la République.

À travers ces bâtiments, c'est toute une époque qui se raconte. L'Abidjan des années 1960 et 1970 voulait afficher sa modernité. Les grandes constructions étaient à la fois des outils fonctionnels et des symboles. Elles donnaient à voir une ambition économique et politique. Elles traduisaient également une confiance dans l'avenir. Raymond Aka-Adjo a été l'un des artisans de cette architecture de l'optimisme.

Son parcours témoigne aussi d'une autre réalité : celle d'une génération d'Ivoiriens qui, après avoir été formés à l'étranger, sont revenus mettre leurs compétences au service de leur pays. Ils ont investi les administrations, les professions libérales et les secteurs stratégiques, participant ainsi à la construction des cadres nationaux de l'après-indépendance.

Une reconnaissance au-delà des frontières

Raymond Aka-Adjo s'éteint, le 30 novembre 2004. Mais sa disparition de l'homme ne signifie pas la mort de son oeuvre. Commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, conseiller économique et social et distingué comme Paul Harris Fellow, il laisse derrière lui un parcours qui dépasse largement l'architecture. Et, l'exposition du MoMA lui offre aujourd'hui une nouvelle visibilité.

Pour la Côte d'Ivoire, cette présence à New York constitue une occasion de regarder autrement son patrimoine architectural. Les immeubles du Plateau, les grandes réalisations de l'époque du « miracle ivoirien » et les traces urbaines des premières décennies de l'indépendance ne sont pas seulement des constructions vieillissantes ou des repères familiers. Mais Ils constituent aussi des fragments d'une histoire nationale.

Une mémoire à transmettre

L'hommage rendu à Raymond Aka-Adjo pose finalement une question essentielle : que reste-t-il aujourd'hui de cette ambition architecturale des premières années de l'indépendance ?

Les bâtiments sont là. Certains ont changé de fonction, d'autres ont été transformés par le temps. Mais leur valeur historique demeure.

Le parcours de Raymond Aka-Adjo rappelle surtout que le patrimoine architectural ne se résume pas à la conservation de bâtiments anciens. Il est aussi une mémoire des hommes, des idées et des ambitions qui ont accompagné la construction du pays.

En cela, son oeuvre mérite d'être mieux documentée, enseignée et racontée aux nouvelles générations. Car derrière les lignes de La pyramide, les volumes du Ccia ou la verticalité de la tour Eeci, il y a une histoire : celle d'un pays qui voulait construire sa modernité, celle d'une profession qui cherchait à s'affirmer et celle d'un architecte qui entendait faire entendre une voix ivoirienne dans le grand récit de l'architecture moderne.

Le parcours de Raymond Aka-Adjo est mis à l'honneur au Museum of Modern Art de New York, jusqu'au 2 janvier 2027.

La pyramide, au Plateau, conçue en collaboration avec Rinaldo Olivieri, construite entre 1968 et 1973.

Du Plateau aux grandes villes ivoiriennes, son empreinte se lit encore dans les lignes, les volumes et les silhouettes de plusieurs édifices emblématiques.