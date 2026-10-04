Cote d'Ivoire: Mode - Lyanel Babli offre aux déchets marins un destin de haute couture

Lauréate de la première édition du concours artistique de l'amitié ivoiro-belge, Lyanel Babli, de son vrai nom Lily Elodie, a présenté une collection sur le thème de la mode durable, le 30 septembre, à la Résidence de Belgique, à Cocody-Ambassades.

Qui a dit que la préservation de l'écosystème devait s'écrire uniquement sous le prisme institutionnel ? Ce 30 septembre, en début de soirée, la Résidence de Belgique, à Cocody-Ambassades, a donné la preuve du contraire.

Elle a offert ses jardins à une magistrale leçon d'esthétique et d'engagement écocitoyen, portée par la jeune créatrice de mode, Lyanel Babli de son vrai nom Lily Élodie, lauréate de la première édition du concours artistique de l'amitié ivoiro-belge.

Sous les lueurs tamisées du crépuscule, le public, trié sur le volet, n'est pas venu seulement assister à un défilé de mode de plus, il est venu humer l'air du temps. Un « temps qui appelle à la responsabilité collective face aux cris de détresse de l'environnement marin », comme l'a souligné Lyanel.

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Au premier rang de cette assemblée sélecte, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, incarnait même sans avoir pris la parole, ce soutien institutionnel indispensable au développement des Industries culturelles et créatives (Icc).

A ses côtés, l'ambassadrice de Belgique en Côte d'Ivoire, Carole Van Eyll, artisane de ce pont jeté entre deux cultures, se félicitait de la présence institutionnelle et surtout de la prise de responsabilité de Lyanel : « Par son travail, elle nous démontre que la culture et la mode peuvent être des vecteurs de transformation durable ».

Mais la véritable reine de l'événement s'appelle la matière. Et quelle matière ! Inspirée par la fragilité du littoral ivoirien, Lyanel Babli a réussi ce tour de force d'élever l'upcycling au rang d'art majeur.

Sous le regard fasciné des invités, des sachets et particulièrement des bouteilles plastiques ramassées sur des plages se sont métamorphosées de sorte à être « invisibles » dans les tenues. Broyées, façonnées et intégrées à des coupes d'une haute précision, elles sont devenues, avec les cauris, de subtiles parures, des reflets de lumière sur des silhouettes d'une rare élégance.

C'est là toute la force de la démarche de Lyanel : elle a choisi de ne pas moraliser mais de sublimer. Ses créations prouvent que le déchet, lorsqu'il croise le génie créatif, peut s'offrir un destin de haute couture. Au-delà de la splendeur visuelle, ce défilé de mode portait en lui les germes de l'avenir.

La présence du styliste ivoiro-libanais, Élie Kuame, qui assurera le mentorat de Lyanel, réaffirmait une vérité chère aux artisans et rappelé par l'un d'eux : aucun talent ne grandit seul.

À travers cette collection capsule de Lyanel, la mode ivoirienne ne s'est pas contentée de vêtir des corps ; elle a habillé une conscience. Celle d'une jeunesse ivoirienne qui regarde en face les défis de son époque et est décidée à sauver sa planète, un fil après l'autre.