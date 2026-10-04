Cote d'Ivoire: Ligue 2 / Ouverture de saison 2026-2027 - Africa et Leader ouvrent le bal

La Ligue 2 de Côte d'Ivoire reprend ses droits, ce week-end. Pour marquer ce début de compétition, la Ligue de football professionnel a prévu du balaise. Elle propose une affiche alléchante entre l'Africa Sports d'Abidjan et Leader Sporting club de Marcory, dans la poule A, ce dimanche, à 15h30, au stade Robert Champroux de Marcory.

Si le premier est connu à cause de sa notoriété de club mythique du pays, le second, lui, a acquis le coeur de plus d'un, grâce à ses actions ambitieuses en Ligue 2. Il a toujours figuré dans le haut du tableau pour ces deux saisons passées dans cette division. Et pour sa troisième année consécutive, elle entend certainement faire mieux en lorgnant la montée dans l'élite.

Les Aiglons, eux, entameront leur 6e saison en Ligue 2. Comme à chacune des saisons, l'ascension du club en Ligue 1 reste une priorité. Les Membres associés mobilisés (Mam), comme à leur habitude, s'apprêtent à prendre d'assaut les gradins.

Les supporters des différentes communes d'Abidjan et des différentes villes de l'intérieur du pays ont sonné la mobilisation autour de leur club pour cette première journée. Ce sont deux formations qui se connaissent pour avoir été de la même poule, la saison dernière.

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La première rencontre s'est soldée par un score nul vierge (0-0), quand le second a été remporté par les Vert et Rouge sur un score de 2 buts à 1. Pour cette troisième confrontation, les hommes de Marcory veulent prendre leur revanche. Juste après cette explication, Williamsville athletic club (Wac) croisera le fer avec Agir foolball club dans la poule B.

Le même jour, Le Sporting club de Gagnoa recevra Co Bouaflé à domicile. Nour Fc fera pareil à San Pedro face au Racing club d'Abidjan.

Au stade Aka Aouélé, Rfc d'Aboisso en découdra avec la recrue, Jac de Zouenoula. Issia Wazi et Lys de Sassandra se pèseront au stade Charles Konan Banny. Les autres oppositions se poursuivront au cours de la semaine prochaine.