Cote d'Ivoire: Portrait / Des rues de Treichville au panthéon de la culture - L'épopée Benson

Flamboyant, incisif et profondément patriote, le journaliste-présentateur émérite et producteur de génies musicaux qui osa interviewer Bob Marley en 1979 a tiré sa révérence, le 25 septembre, à 80 ans. Il fut notamment Grand Officier du mérite culturel ivoirien et Chevalier de l'Ordre national.

A ce jour, l'on n'a pas encore d'informations sur les causes médicales précises du décès de Georges Taï Benson, survenu le 25 septembre, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan sis au Chu de Treichville.

Quelques instants avant son entrée au bloc opératoire où il rendra son dernier souffle, le monument sacré de la télévision ivoirienne s'était filmé sur son lit d'hôpital avant de relayer la vidéo sur les réseaux sociaux dont il était devenu familier. Il était apparu lucide, détendu et confiant.

Il donnait des détails sur sa préparation à l'intervention, plaisantait avec ses abonnés et surtout rassurait : « A bientôt, tout va bien se passer, il n'y a aucun problème ». Et pourtant, la grande faucheuse aura eu raison de son optimisme et de son envie de continuer à contribuer à la construction intellectuelle de la Côte d'Ivoire.

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L'art de la transmission

Pour comprendre l'épaisseur du mythe, il faut remonter aux sources. Né le 25 janvier 1946 à Treichville, le bouillonnant nid culturel d'Abidjan, le jeune Benson, originaire de la communauté N'Zima passe par les bancs de Grand-Lahou avant de revenir construire son destin dans la capitale économique.

Très tôt, l'appel des planches et du verbe se fait entendre après son décrochage scolaire en classe de 5e. Contrairement à bien d'autres parcours, ce n'est pas le hasard qui le conduit vers les médias, mais une formation en art dramatique, complétée par des stages théoriques et pratiques en France.

Lorsque le 16 décembre 1965, il apparait pour la première fois sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), la Côte d'Ivoire n'a que 5 ans d'indépendance et la télévision est encore un mystère à apprivoiser.

Benson, lui, a à peine 20 ans. Il lance l'émission "Rythme et tradition". C'est le coup de foudre immédiat avec le public. L'écran noir et blanc s'illumine d'une aisance scénique inédite et d'une diction au seuil de la perfection.

Au fil des décennies 1970, 1980 et 1990, celui que le milieu appellera affectueusement GTB devient un créateur de programmes cultes. On lui doit notamment la conception et l'animation de rendez-vous qui ont structuré l'imaginaire de millions d'Ivoiriens : « Benson reçoit » ; « Benson d'or » qui permit de célébrer ses pairs et surtout l'indémodable « Variétoscope » lancé en 1984.

Son allure dégageait la majesté des bâtisseurs et l'aura des pionniers. GTB n'était pas un simple homme de la télévision ivoirienne, il en était l'un des architectes et le miroir.

L'engagement intellectuel et social

Le verbe haut, la voix texturée par des décennies de passion et d'exigence culturelle, Taï Benson a donc contribué à donner ses lettres de noblesse à l'âge d'or de la Rti. Grand artisan des ondes, il fut aussi un producteur visionnaire, un accoucheur de talents. On lui doit d'avoir cru, le premier, au génie d'Alpha Blondy et au talent pur de Chantal Taïba dont il a été le producteur.

Mais Georges Taï Benson, c'était aussi l'audace politique au service de l'Etat. En 1979, bravant les frilosités institutionnelles de l'époque face au mouvement rastafari, il s'envole pour Miami (Etats Unis) et devient le seul journaliste ivoirien à interviewer la légende Bob Marley pour préparer deux concerts à Abidjan.

Si les concerts n'ont finalement pas vu le jour, la rencontre, elle, est restée gravée dans l'histoire du journalisme ivoirien et africain. Jusqu'au bout, l'homme au micro d'or aura incarné le journalisme d'idées et de terrain. Pour lui, la culture n'est pas un accessoire, mais le socle d'une nation.

Le combat pour la dignité des icônes

Taï Benson n'avait pas sa langue dans sa poche. Il maniait l'ironie et le coup de gueule souvent pédagogique avec une rare élégance. S'il a arrêté précocement l'école, sa culture encyclopédique et son savoir-faire ont contribué à sa notoriété. Il fustigeait avec force ce qu'il appelait la « diplomie », ce « mal moderne » qui préfère les diplômes souvent sans compétence au talent brut et à l'expérience du terrain.

Refusé plus tard à l'enseignement faute de titres universitaires, il s'en indignait, rappelant que les grands hommes de médias se mesurent à leur impact et non à leurs diplômes.

Son combat final, il l'aura mené pour la dignité des talents et des personnes vaillantes : cette fameuse « décoration à titre costume », exigence d'une reconnaissance reçue pendant qu'on est en vie, reprise aujourd'hui sous l'autre célèbre phrase « Aimons-nous vivant ».

Comme pour exaucer son voeu d'être honoré de son vivant, la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux, conscients de la valeur de ce monument national, ont su à travers les époques, accrocher à sa poitrine de nobles métaux, symboles de sa grandeur : Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire ; Grand Officier du mérite culturel ; Officier du mérite sportif ; Chevalier du mérite agricole ; Médaille d'or de la jeunesse des sports de France.

Chargé de mission à la Présidence de la République en fin de carrière, Georges Taï Benson laisse derrière lui près de six décennies de services à l'image et au son. Le Super Prix des Rti Music Awards porte son nom. Il est parti, mais la fréquence, elle, reste branchée sur son éternelle excellence

Ces paroles qui survivront à la légende

Grand défenseur du mérite de son vivant, il dénonçait les honneurs hypocrites accordés après la mort à travers son leitmotiv le plus célèbre : « Je veux des hommages à titre costume et non à titre posthume. »

Parlant du parcours d'Alpha Blondy qu'il a aidé à éclore, il disait : « Trébucher, tomber est à la portée de tout le monde. Mais se relever et gagner est réservé aux âmes fortes, aux esprits robustes, ouverts, riches et aux muscles exceptionnels. »

Lors d'une séance de partage d'expérience avec des étudiants en journalisme, en 2019, il insistait sur les fondamentaux de la profession : « La passion et la culture générale sont les socles de votre métier. »

Interrogé par notre confrère l'Intelligent d'Abidjan en 2014 sur le fait qu'il soit resté humble malgré l'aura qu'il avait dans l'audiovisuel, il est resté authentique : « Si je n'avais pas gardé la tête froide, si je n'avais pas continué de manger au quartier Apollo à Treichville, si je n'avais pas continué d'aller au supermarché moi-même, si je n'avais pas continué de fréquenter les endroits où j'allais avant , aujourd'hui j'aurais été très mal à l'aise. On aurait dit "il est tombé, voici pourquoi il vient ici". »