Ile Maurice: Tayc, Shenseea et leurs invités attendus à Tribeca

3 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Après avoir enflammé La Réunion devant 12 000 spectateurs, Tayc, Shenseea et leurs invités ont débarqué à Maurice ce samedi.

Le plateau qui a fait vibrer le Parc des expositions de Saint-Denis hier soir a posé ses valises à Maurice. Tayc, Shenseea, Tii Alexandre, T Matt et Blackayyo se produisent ce soir à Tribeca, où des milliers de fans sont attendus.

La Réunion a donné le ton. Hier soir, plus de 12 000 personnes se sont pressées au Parc des expositions pour un show d'une ampleur rarement vue dans l'océan Indien. Pendant des heures, la foule réunionnaise a chanté, dansé et repris en choeur les tubes de ses artistes préférés, jusqu'à 1 heure du matin. Une ambiance électrique, portée par des artistes qui ont tenu leurs promesses sur scène.

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À l'affiche, un plateau aussi éclectique qu'impressionnant. En tête, Tayc, devenu l'une des voix incontournables de la scène afro-love francophone, dont les ballades et les rythmes envoûtants font l'unanimité auprès d'un large public. À ses côtés, la star jamaïcaine Shenseea, figure majeure du dancehall international, venue apporter l'énergie caribéenne jusque dans l'océan Indien. Le line-up est complété par Tii Alexandre, T Matt, Junior et PLL, qui ont chacun su faire monter la température tout au long de la soirée.

Fort de ce succès, le show traverse la mer. Les artistes ont atterri à Maurice pour reproduire, dès ce soir, ce spectacle exceptionnel à Tribeca. Et l'engouement est déjà palpable : des milliers de personnes sont attendues pour ce qui s'annonce comme l'un des grands rendez-vous musicaux de l'année dans l'île.

Pour le public mauricien, c'est l'occasion rare de voir réunis sur une même scène des artistes de renommée internationale et des talents de la région. Après la démonstration réunionnaise, la barre est placée haut et Maurice compte bien relever le défi. Rendez-vous ce soir à Tribeca.

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