Ile Maurice: Breast Cancer Care - Pour qu'aucune femme ne soit seule face au cancer

C'est en 2014 que l'ONG a vu le jour, fondée par Shamima Patel, elle-même survivante d'un cancer du sein. La mission de Breast Cancer Care (BCC) : accompagner concrètement les patientes et les soutenir dans les moments les plus difficiles, en leur apportant écoute, réconfort et espoir.

Au fil des années, s'il y a bien une chose que BCC a appris c'est que derrière chaque diagnostic, il y a une femme, une famille et une histoire différente. En effet, le cancer ne touche pas uniquement le corps ; il peut aussi affecter le moral, la vie familiale, professionnelle et sociale. Pour l'ONG, l'écoute et le soutien sont aussi importants que l'aide matérielle. «Chaque femme que nous accompagnons nous rappelle l'importance de rester présente, de donner l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. C'est pour cela qu'au niveau de Breast Cancer Care, on offre gratuitement les soutiens-gorge de mastectomie, prothèses, perruques, divers ateliers et des sessions gratuites avec notre psychologue,» expliquet-on au sein de l'association.

Le combat continue

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A ce jour, BCC constate davantage de sensibilisation et de dialogue autour du cancer du sein. «Le sujet est aujourd'hui moins tabou et les femmes sont davantage encouragées à parler de leur santé et à se faire dépister,» rappelle l'ONG. Cependant, celle-ci est bien consciente qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et que la sensibilisation ne doit pas se limiter au mois d'octobre. «Elle doit être présente tout au long de l'année afin que chaque femme comprenne l'importance de prendre soin de sa santé et de consulter sans attendre.» En effet, il y a toujours un retard dans la consultation et le dépistage chez certaines femmes. La peur du diagnostic, le manque d'information, les contraintes financières ou familiales et parfois le fait de passer les besoins des autres avant les leurs peuvent retarder la prise en charge. D'où le rôle de BCC qui vient rappeler à ces femmes qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe des personnes prêtes à les accompagner.

Progressivement, le rôle de l'association s'est élargi. Aujourd'hui, elle compte un centre à Beau Vallon et à Flacq. Il y a aussi le Pink Pulse, une nouvelle application mobile récemment lancée et qui permet non seulement d'apporter une aide ponctuelle aux patientes, mais de les accompagner dans différentes étapes de leur parcours. Tous les besoins sont pris en compte, qu'ils soient sociaux, émotionnels et matériels. Et comme chaque parcours est différent, BCC apporte un soutien adapté, en collaboration avec les professionnels de santé et différents partenaires. Avec son Woman Empowerment Program, l'association permet aussi aux dames de transformer leurs connaissances en métier.

Tout ce travail témoigne de la motivation de BCC qui comme elle en témoigne, a besoin de continuer à sensibiliser et à renforcer les moyens lui permettant d'accompagner les patientes concrètement. Pour l'aider dans sa mission, le soutien des partenaires, des entreprises, des institutions et du public est essentiel. Les bénévoles et les personnes prêtes à s'engager à ses côtés sont également les bienvenues. «Notre souhait est de pouvoir être là pour chaque femme qui a besoin de soutien, car personne ne devrait traverser le cancer du sein seule.»

L'impact psychologique du cancer

Le cancer, c'est un mot qui fait peur, une maladie associée à l'incertitude, à la souffrance et à la mort. Comme le souligne l'association Breast Cancer Care, on parle beaucoup de traitement et de la maladie, mais beaucoup moins de l'impact émotionnel et psychologique. Certaines femmes peuvent perdre confiance en elles et avoir peur de l'avenir. Elles peuvent aussi se sentir isolées. C'est pour cela que l'accompagnement humain est essentiel. Une parole, une écoute ou simplement le fait de savoir que quelqu'un est là, peut faire toute la différence. A toutes les femmes, l'ONG lance un appel et les encourage à être attentives à leur santé. Le dépistage et une consultation précoce peuvent faire une réelle différence, il est essentiel d'en prendre conscience.

Vous pouvez contacter l'ONG Breast Cancer Care sur le 698 6710 et par [email protected] https://bccmauritius.org/