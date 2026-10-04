Ile Maurice: Le compte à rebours est lancé

À partir du 1eᣴ janvier 2027, le permis de conduire numérique entrera dans une nouvelle phase. Accessible via l'application KOREK!, le Digital Driving Licence (DDL) permettra aux conducteurs de présenter leur permis directement sur leur smartphone.

Mais cette transition soulève plusieurs questions pratiques : qui est concerné ? Comment accéder au DDL ? Que faire sans smartphone ou en cas de batterie déchargée ? Une période d'adaptation est prévue pour permettre aux quelque 884 000 détenteurs de permis de se familiariser avec le système.

Une session en présentiel consacrée à MauPass, le système national d'identification du gouvernement qui permet aux citoyens de disposer d'un compte unique et sécurisé pour accéder aux services publics numériques, et au DDL a eu lieu hier à la SICOM Tower, à Ébène, en présence du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul.

MauPass et KOREK!

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Depuis le 29 septembre, les détenteurs du permis de conduire peuvent consulter leur DDL sur KOREK!. MauPass et KOREK! remplissent deux fonctions complémentaires : le premier permet de s'identifier et de s'authentifier de manière sécurisée, tandis que la seconde est la plateforme à travers laquelle une personne accède progressivement aux différents services publics numériques. Sur KOREK!, les utilisateurs peuvent avoir accès à leur permis de conduire et à leurs points de pénalité, recevoir des informations et alertes gouvernementales, suivre certaines informations du Central Electricity Board ou même signaler une fuite d'eau à la Central Water Authority. «500 000 personnes se sont déjà enregistrées sur MauPass», a souligné le ministre Ramtohul.

Le lancement s'accompagne d'une période de transition et d'adaptation jusqu'au 1er janvier 2027. Cette période est importante car elle donne aux conducteurs le temps d'accéder à leur DDL, de vérifier les informations qui y figurent, de se familiariser avec KOREK! et, si nécessaire, de signaler une anomalie à la Traffic Branch de la police sur le 212 6159 ou par e-mail à sur licencing@ govmu.org.

À partir du 1eᣴ janvier 2027, lors d'un contrôle, le conducteur devra pouvoir présenter soit son DDL soit l'original de son permis de conduire physique et une photocopie ne sera plus acceptée. Le dispositif concerne les détenteurs d'un permis de conduire mauricien. À ce jour, il y a quelque 884 000 détenteurs de permis de conduire. Le DDL ne consiste pas à demander au citoyen de recréer son permis ou de saisir lui-même toutes les informations qui s'y rapportent. Les données proviennent des systèmes officiels de la police et sont rendues accessibles au citoyen à travers l'environnement numérique prévu à cet effet. C'est précisément l'un des avantages de la digitalisation : le citoyen n'a pas à refaire des démarches administratives pour obtenir une information que l'État possède déjà.

C'est un principe qui découle du Digital Transformation Blueprint 2025-2029. Il n'est donc absolument pas nécessaire que les quelque 884 000 détenteurs de permis essaient tous d'accéder au système le même jour. Cette période vise ainsi à éviter la précipitation. Un QR Code est affiché sur le DDL et la police l'utilisera pour vérifier l'authenticité du permis de conduire. Si, après ces trois mois, certaines personnes ne savent toujours pas utiliser KOREK!, elles pourront présenter l'original de leur permis de conduire physique. C'est un choix que le citoyen peut faire sans être pénalisé.

La période de transition sert à encourager et accompagner l'adoption du numérique. Elle ne vise pas à exclure ceux qui ont besoin de davantage de temps et le numérique doit être vu comme une facilité pour le citoyen, pas une barrière. Ce, alors que, comme l'a souligné Avinash Ramtohul, une partie de la population utilise encore des téléphones classiques ou ne souhaite tout simplement pas utiliser un smartphone.

«C'est un choix personnel»

Ces personnes ne seront pas exclues. À partir du 1eᣴ janvier 2027, elles pourront continuer à présenter l'original de leur permis physique lors d'un contrôle si elles ne souhaitent pas utiliser un smartphone. Le ministre a déclaré : «Je le redis. C'est un choix personnel. Un planteur qui n'utilise pas de smartphone continuera tout simplement à utiliser l'original de son permis de conduire physique. Il faut éviter de créer une inquiétude inutile chez les personnes qui utilisent peu ou pas les nouvelles technologies.»

La règle est : celui qui utilise KOREK! pourra présenter son DDL. Celui qui n'utilise pas de smartphone présentera l'original de son permis physique. Il faut aussi préciser que Maurice compte plus de 98 % d'utilisateurs de smartphone. C'est une approche qui permet de moderniser le service public, sans exclure une partie de la population. L'objectif est de ne pas interpréter cette initiative comme une invitation à manipuler son téléphone en conduisant. Le smartphone n'est utilisé pour présenter le DDL qu'une fois le véhicule arrêté et lorsque le conducteur doit produire son permis dans le cadre d'un contrôle. C'est exactement le même principe que lorsqu'un conducteur sort son permis physique pour le présenter, sauf que le document est désormais disponible numériquement.

Un document numérique doit naturellement être accessible pour pouvoir être présenté. Si le téléphone est éteint ou que la batterie est complètement déchargée, le conducteur ne pourra pas afficher son DDL. C'est précisément pourquoi le système prévoit également la possibilité de présenter le permis physique original. Si le conducteur n'est pas en possession de son permis de conduire physique, il a toujours la possibilité de le présenter au poste de police dans un délai de cinq jours. C'est déjà la pratique.

De plus, il n'est pas possible de changer soi-même la photo affichée sur le DDL car la photographie figurant sur un permis de conduire n'est pas une simple photo de profil. Elle constitue un élément officiel d'identification du titulaire du permis. KOREK! affiche des données en temps réel provenant des systèmes officiels. Le citoyen ne peut donc pas simplement télécharger une nouvelle photographie depuis son téléphone comme il le ferait sur une application ordinaire ou un réseau social. Permettre cela créerait un risque d'usurpation d'identité et de fraude.

La personne doit se rendre aux Casernes centrales car changer la photographie associée à un permis de conduire revient à modifier une donnée officielle d'identification. Il faut donc s'assurer que la personne qui demande ce changement est effectivement la titulaire du permis . La vérification physique protège avant tout le citoyen. Que quelqu'un puisse accéder à un compte et remplacer librement la photographie d'un permis par une autre : cela affaiblirait immédiatement la fiabilité du document.

La numérisation doit simplifier les procédures, mais elle ne doit jamais compromettre la sécurité de l'identité. L'objectif à terme est naturellement de continuer à réduire les démarches physiques chaque fois que la technologie et les garanties de sécurité le permettent.

Procédure : Créer un compte MauPass

Les étapes se déclinent comme suit pour créer un compte : accéder au portail maupass.govmu.org, lancer l'inscription, accepter les conditions d'utilisation, cliquer sur «Register Now» ; soumettre des informations personnelles (nom, prénom, numéro de carte d'identité nationale, adresse postale, code postal, numéro de téléphone portable et adresse électronique active), et choisir un nom d'utilisateur et mot de passe. Un e-mail est ensuite envoyé afin de confirmer l'adresse électronique. Cependant, l'activation complète du compte nécessite de se rendre dans un bureau de poste pour effectuer l'étape Know Your Customer (KYC), qui est une vérification d'identité en face-à-face.

Selon Avinash Ramtohul, le KYC est le pont entre les mondes physique et virtuel. Cela, alors que le gouvernement a retiré le système biométrique afin qu'une intelligence artificielle ne puisse pas affaiblir le système à distance. Une fois cette vérification terminée, un SMS confirme l'activation du compte. L'identité numérique MauPass est alors prête à être utilisée pour accéder aux différents services gouvernementaux en ligne. Le 4549955 et [email protected] sont disponibles pour toute aide. L'application KOREK! peut ensuite être téléchargée sur Google Play, App Store ou encore Huawei AppGallery et le DDL sera accessible. De plus, les membres de la Mauritius Digital Promotion Agency seront présents aux Casernes centrales et au Registrar ainsi que dans les services de santé, les bureaux de la Sécurité sociale, sur les taxi stands, dans les magasins, ministères et organes paraétatiques.