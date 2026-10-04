Cote d'Ivoire: Transformation digitale - Une nouvelle norme Iso portée par une expertise ivoirienne

Des experts de l'Organisation internationale de normalisation (Iso) sont attendus à Abidjan pour présenter une nouvelle norme consacrée à l'évaluation du niveau de maturité numérique des organisations.

La semaine prochaine, des experts de l'Iso présenteront aux autorités ivoiriennes et aux principaux acteurs de l'écosystème numérique une nouvelle norme internationale dédiée à la maturité digitale.

Cette initiative est portée par Bmi-Wfs, dont le Pdg, Sekongo Clotchôr, a annoncé l'événement dans un communiqué rendu public, le samedi 3 octobre 2026.

En marge de la présentation officielle de la norme aux autorités ivoiriennes, les responsables de Bmi-Wfs organisent un déjeuner de presse, le samedi 10 octobre 2026, à dans un réceptif hôtelier d'Abidjan.

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Cette rencontre permettra de mieux expliquer les enjeux, les innovations et les perspectives liés à ce nouveau référentiel international. Conçue, développée et portée par Bmi-Wfs, cette nouvelle norme vise à fournir un cadre permettant de comprendre, mesurer et accompagner le niveau de maturité digitale des organisations et des écosystèmes numériques.

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique des États, des entreprises et des institutions, l'enjeu ne se limite plus aux investissements consentis dans les technologies. Il s'agit désormais de mesurer la capacité des organisations à convertir ces investissements en performance, en innovation et en création de valeur.

Le nouveau référentiel entend répondre à cette problématique en offrant aux organisations des repères pour évaluer leur situation, identifier leurs marges de progression et structurer leur trajectoire de transformation digitale.

Une expertise ivoirienne à l'international

Présentée comme une véritable « boussole » pour la révolution numérique et digitale mondiale, cette norme ambitionne ainsi d'accompagner les organisations dans leur progression vers une plus grande maturité numérique.

La venue des experts de l'Iso à Abidjan donne une dimension particulière à cette initiative. Elle met en lumière la contribution de compétences ivoiriennes à l'élaboration d'un référentiel appelé à s'inscrire dans les grands enjeux internationaux de la transformation digitale.