Cote d'Ivoire: Lutte contre les cancers féminins - Les Rotary clubs Abidjan Cocody, Adjamé et Élite lancent la 8e édition d'Octobre Rose

3 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Les Rotary Clubs Abidjan Cocody, Abidjan Adjamé et Abidjan Élite ont procédé, dans la soirée du vendredi 2 octobre 2026, à l'hôtel Tiama, au Plateau, au lancement de la 8e édition de la campagne Octobre Rose. Cette initiative, selon les organisateurs, vise à renforcer la sensibilisation et le dépistage précoce des cancers féminins à travers le pays.

S'exprimant au nom des clubs organisateurs, le président du Rotary Club Abidjan Akwaba, Edmond Konzan, a rappelé que cette campagne s'inscrit dans la continuité des actions humanitaires menées par le Rotary International. Il a également rendu hommage au professeur Adoubi Innocent, invité à animer la conférence inaugurale consacrée à la lutte contre les cancers féminins.

Selon lui, l'engagement des trois clubs dans ce combat trouve son origine dans des expériences douloureuses vécues depuis 2019, notamment la perte de deux membres du Rotary Club Abidjan Cocody. « Le dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison », a-t-il souligné.

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Depuis le lancement de l'initiative, a-t-il indiqué, plus de 200 000 personnes ont été sensibilisées, plus de 30 000 femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit et plusieurs dizaines de patientes ont été prises en charge. Selon lui, ces actions ont concerné plusieurs localités, dont Bingerville, Sinfra, Tiébissou, Yakassé-Attobrou, Béttié et Yamoussoukro.

Pour cette 8e édition, il a annoncé qu'une caravane de sensibilisation parcourrait Béoumi, Agnibilékrou et Jacqueville afin de rapprocher les services de prévention et de dépistage des populations.

Parmi les innovations annoncées figure également une formation des agents de santé au dépistage et à la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus, prévue le 29 octobre 2026 à Béoumi.

Edmond Konzan a salué la synergie entre les Rotary Clubs Abidjan Cocody, Adjamé et Élite, tout en remerciant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les autorités administratives, les partenaires privés et les médias pour leur accompagnement.

À travers cette nouvelle édition d'Octobre Rose, les trois clubs entendent poursuivre leurs efforts pour promouvoir le dépistage précoce, considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'impact des cancers féminins et de sauver des vies.

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