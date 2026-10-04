Cote d'Ivoire: Fête nationale de la Guinée - Beugré Mambé représente le Chef de l'État à Conakry

La République de Guinée a célébré le vendredi 2 octobre 2026 à Conakry, le 68e anniversaire de son indépendance. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, y était représentée par le Premier ministre Robert Beugre Mambé qui a effectué le déplacement au nom du Président de la République, Alassane Ouattara.

A Conakry, le chef du gouvernement a été accueilli par son homologue guinéen Amadou Oury Bah, ainsi qu'une délégation de la communauté ivoirienne en Guinée.

Robert Beugré Mambé a également été reçu en audience par le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya à qui il a transmis les amitiés de son homologue ivoirien, avant de lui adresser ses vives félicitations : « Je voudrais au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara, saluer le Président de Guinée et le vaillant peuple guinéen et leur dire que nous avons été impressionnés de participer à cette belle fête, où on a vu la vitalité de la jeunesse guinéenne, des différents ministères et toute l'armée guinéenne avec des équipements modernes de grande qualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous en sommes très fiers. Nous retenons que la Guinée va prendre un décollage magnifique avec son projet Simandou. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara va lancer un grand projet et nous avancerons ensemble ».

Avant cette rencontre avec le Chef de l'Etat guinéen, Robert Beugré Mambé a pris part aux célébrations officielles du 68e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Guinée. Celles-ci ont été marquées par des défilés paramilitaire, militaire et civil harmonieux et colorés.

Le défilé militaire a de son côté engagé quelques 500 engins dont des hélicoptères. Cette visite en terre guinéenne du Premier ministre ivoirien a confirmé l'excellence des relations entre les deux pays et leurs présidents.

Source : Primature