Cote d'Ivoire: Ligue 1/2e journée - L'Asec et l'Afad en mode rachat

3 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La deuxième journée de la Ligue 1 commence, ce dimanche, avec deux matchs au programme.

Vaincus lors de la première journée, l'Asec Mimosas et l'Afad sont en mode rachat lors de cette deuxième journée. Ce dimanche, les Jaune et Noir affronteront les Vert et Blanc du Stella club d'Abidjan au stade d'Ebimpé.

Une opposition prometteuse puisque ces deux clubs ont perdu leur premier match de la saison. Les Magnans joueront leur va-tout pour éviter d'enregistrer un second revers en ce début de championnat.

Pareil pour les Mimos qui donneront tout pour se relever après le faux pas enregistré face à Yamoussoukro Fc (1-0), la promue en Ligue 1.

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Dans la seconde opposition de la journée prévue, ce même jour, mais cette fois-ci du côté du complexe sportif de Bingerville, l'Afad sera face à la Société Omnisports de l'Armée (Soa).

Les Militaires qui ont bien démarré leur saison avec une victoire face au Stella (2-1) entendent poursuivre sur cette même lancé. Ils savent cependant que cette explication ne sera pas de tout repos.

Les Académiciens, eux, nourrissent la farouche ambition de décrocher leur première victoire de la saison lors de cette sortie. C'est peu le dire, le match entre ces deux formations est prometteur. Les amoureux du championnat national vont se régaler au cours de cette affiche palpitante.

Les autres rencontres se poursuivront le lundi jusqu'au mercredi, pour les dernières confrontations.

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