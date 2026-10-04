Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 4 octobre 2026

revue de presse

Alamein Africa Forum – Le continent veut accélérer son industrialisation et mobiliser ses propres capitaux

Réunis à New Alamein, chefs d’État, responsables d’institutions continentales, financiers et dirigeants d’entreprises ont placé l’industrialisation, le financement des infrastructures et l’intégration économique au cœur de la deuxième journée de l’Alamein Africa Forum. Autour des présidents Abdel Fattah Al-Sissi et Évariste Ndayishimiye, les échanges ont convergé vers une même priorité : renforcer les capacités financières africaines et transformer davantage les ressources du continent sur place.

L’Afrique doit-elle continuer à exporter ses matières premières pour importer ensuite des produits transformés à plus forte valeur ajoutée ? À New Alamein, la réponse formulée par les dirigeants politiques, économiques et financiers réunis pour l’Alamein Africa Forum a été largement convergente : le continent doit accélérer son industrialisation, renforcer son commerce intérieur et mobiliser davantage ses propres ressources financières. [Source allAfrica]

Kenya : Un grave accident de la route fait 17 morts près de Nairobi

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Au moins 17 personnes ont péri dans une collision impliquant plusieurs véhicules sur une autoroute kényane. La majorité des victimes étaient des pèlerins catholiques qui se rendaient sur un lieu de prière.

Un grave accident de la route a fait au moins 17 morts samedi au Kenya. La collision s’est produite après minuit dans la région de Salama, sur une autoroute reliant Nairobi à Mombasa.

Selon la police, l’accident a été provoqué par un camion dont le conducteur tentait de dépasser un autre poids lourd. La manœuvre a entraîné une collision avec plusieurs véhicules, dont un minibus transportant des pèlerins. [Source Africanews]

CAN U20 : Le Maroc valide sa qualification pour la phase finale

La sélection nationale marocaine des moins de 20 ans a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U20), après sa victoire 2-0 face à l’Égypte, ce samedi, 3 octobre au stade de l’Autorité du canal de Suez, à Ismaïlia.

Dans le cadre de la quatrième journée du tournoi nord-africain UNAF qualificatif pour la phase finale de la CAN U20, le Maroc a ouvert le score à la 25 -ème minute grâce à Adam Baallal. Huit minutes plus tard, les Lionceaux de l’Atlas ont doublé la mise par l’intermédiaire de Sami Bouhoudane (33e).

Avec ce succès, le Maroc porte son total à 7 points et prend la tête du classement des éliminatoires, devant l’Égypte qui compte 6 points. Il assure ainsi sa qualification pour la phase finale de la CAN U20, qui se tiendra au Ghana en 2027. [Source Apanews]

RDC : Jean-Noël Barrot à Bunia, au cœur d’une épidémie d’Ebola qui a déjà fait plus de 4 000 morts

En déplacement dans le nord-est de la RDC, ce samedi 3 octobre 2026, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est rendu au centre de traitement de Rwampara, en Ituri. Cette visite intervient au lendemain de la publication d’un bilan faisant état de plus de 4 000 morts.

À Bunia, Jean-Noël Barrot a rencontré les équipes engagées contre Ebola lors d’un déplacement consacré à la riposte sanitaire. Le chef de la diplomatie française, a effectué un aller-retour dans la ville pour s’enquérir de la situation épidémiologique et du travail des équipes engagées contre Ebola. [Source Afrik.com]

Guinée : L’exportation de l’or raffiné soumise à de nouvelles règles

Le dispositif confie à l’Office guinéen d’expertise de l’or, du diamant et autres matières précieuses (OGE) un rôle central dans le traitement des demandes d’exportation, indique la même source, notant que toute demande d’exportation est notamment conditionnée au raffinage ou à l’affinage préalable du métal auprès d’une raffinerie agréée et installée en Guinée.

Le dossier doit comprendre plusieurs pièces, notamment le poids de la marchandise, le certificat de raffinage ou d’affinage, les rapports d’analyse avant et après traitement, ainsi que les informations relatives à l’opération d’exportation, dont la compagnie aérienne, le numéro de vol et la destination finale, explique-t-on. [Source Le 360 Afrique]

Éthiopie : Après la prise de l'aéroport, l'armée fédérale fait son entrée dans Mekele

L’armée fédérale éthiopienne est entrée ce samedi 3 octobre dans Mekele, capitale régionale du Tigré située à 150 kilomètres de la frontière érythréenne. Vendredi déjà, des troupes tigréennes alliées au gouvernement avaient repris l’aéroport de la ville, aux mains des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) depuis le 23 septembre. C’est une prise majeure pour l’armée, qui ces derniers jours a gagné du terrain au Tigré, mais aussi plus à l’est, en Afar.

La vidéo datée d'aujourd'hui est vite devenue virale sur les réseaux sociaux : plusieurs camions, chargés de soldats de l’armée fédérale, circulent sur une grande avenue du centre-ville de Mekele, drapeaux de l'Éthiopie flottant au vent.

Vingt-quatre heures après avoir repris l’aéroport de la ville, les forces de défense nationales éthiopiennes sont donc entrées dans la capitale régionale. Selon une source humanitaire interrogée par l’AFP, aucun combat n’a été signalé dans l’immédiat. [Source RFI]

En Egypte, des journalistes mobilisés pour réclamer la libération de six confrères

« Le danger ne se limite pas à ces journalistes. Il concerne tous les journalistes indépendants », a déclaré à l’Agence France-Presse le journaliste Mostafa Bassiouny, présent au rassemblement.

Des dizaines de journalistes égyptiens ont organisé un sit-in samedi 3 octobre au Caire pour demander la libération de six journalistes arrêtés dans la semaine, l’atteinte la plus grave portée à un média indépendant depuis des années, selon des ONG.

Les autorités égyptiennes ont confirmé jeudi avoir arrêté les six journalistes composant la rédaction de la plateforme d’investigation Matsadaash, spécialisée dans le fact-checking, et faisant partie des rares médias indépendants d’Egypte. [Source Le Monde Afrique]

Madagascar obtient 155 millions de dollars du FMI malgré le différend sur les carburants

Le FMI a approuvé mercredi le versement de 155 millions de dollars à Madagascar. Antananarivo obtient également une dérogation concernant sa politique de plafonnement des carburants, mais devra rétablir le mécanisme automatique des prix d’ici janvier 2027. L’institution attend aussi des réformes sur la fiscalité, la Jirama et la gouvernance.

Madagascar conserve le soutien financier du Fonds monétaire international (FMI). Son Conseil d’administration a validé le décaissement de 155 millions de dollars après l’examen des programmes conclus avec le pays : 100 millions au titre de la Facilité élargie de crédit et 55 millions via la Facilité pour la résilience et la durabilité. Le principal point de tension concerne les carburants. Depuis avril, le gouvernement plafonne les prix à la pompe dans le cadre de l’état d’urgence énergétique, suspendant ainsi le mécanisme d’ajustement automatique prévu avec le FMI. [Source LSI Africa]

Congo-Brazzaville - Justice : Les avocats menacent de boycotter la prochaine session criminelle

Les avocats des barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire ont annoncé la suspension de leurs activités professionnelles à la suite de la détention de leurs confrères Bob Kaben Mboko Massouka, Boniface Carle Malalou et Admyrey Mabondzo, menaçant de boycotter la prochaine session criminelle.

Après Pointe-Noire le 29 septembre dernier, le tour est revenu le 2 octobre au barreau de Brazzaville de se prononcer sur la situation de trois de ses membres. Réuni en assemblée générale extraordinaire, le Barreau de Brazzaville a dénoncé ce qu’il considère comme les atteintes répétées au statut de l’avocat et aux garanties prévues par l’article 53 de la loi régissant la profession. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Bénin-Allemagne : Berlin prépare un nouvel accord sécuritaire et veut élargir le partenariat

L’Allemagne veut approfondir son partenariat avec le Bénin dans la sécurité, l’économie, la formation professionnelle, l’eau et la gouvernance. Dans un entretien accordé à La Nouvelle Tribune à l’occasion de la fête nationale allemande, l’ambassadeur Stefan Buchwald annonce notamment des réunions d’état-major de haut niveau en octobre et la signature prochaine d’un accord bilatéral.

Le diplomate estime que la menace dans les zones frontalières du nord et de l’est du Bénin reste préoccupante. Il indique que Berlin renforce sa coopération militaire avec Cotonou, au-delà de la fourniture de matériel et des formations déjà assurées en Allemagne. [Source Beninwebtv]