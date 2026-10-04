L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, auteur de L’Aventure ambiguë, œuvre majeure de la littérature africaine, est décédé samedi soir à Dakar à l’âge de 98 ans. Au lendemain de sa disparition, le président sénégalais lui a rendu hommage, saluant la mémoire d’un écrivain majeur et d’un homme d’État au service de son pays.

« Avec L’Aventure ambiguë, il a donné à des générations d’Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes », a souligné le chef de l’État.

Le président de la République a également rappelé le parcours de Cheikh Hamidou Kane au service du Sénégal. « Ministre de la République », il « a aussi servi le Sénégal avec dévouement », a-t-il relevé.

Au-delà de l’écrivain et de l’homme d’État, le chef de l’État a insisté sur la portée de son œuvre, qu’il considère désormais comme un héritage qui dépasse les frontières sénégalaises. « Son œuvre appartient désormais au patrimoine de notre Nation et de toute l’Afrique », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adressées à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’au monde des lettres, les condoléances présidentielles saluent la mémoire d’une figure dont l’œuvre a marqué plusieurs générations. Le chef de l’État a enfin prié Allah de lui accorder « Sa miséricorde » et de « l’accueillir en Son Paradis ».

Une œuvre majeure de la littérature africaine

Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane était à la fois écrivain et haut fonctionnaire. Son premier roman, L’Aventure ambiguë, publié en 1961, lui vaut le Grand prix littéraire d’Afrique noire en 1962.

Devenu un classique de la littérature africaine, le roman explore notamment les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les questionnements liés à la rencontre entre les cultures africaines et occidentales.

En 1995, il publie un second roman, Les Gardiens du Temple, auquel il rattache directement son premier ouvrage. Selon l’auteur, L’Aventure ambiguë « témoigne de [sa] vie et des trente dernières années de la colonisation », tandis que Les Gardiens du Temple évoque les trois décennies qui ont suivi les indépendances.

Douze années d’exil

Au début des années 1960, Cheikh Hamidou Kane se retrouve au cœur de la crise politique qui oppose le président Léopold Sédar Senghor à Mamadou Dia. Pressenti pour devenir vice-président du Sénégal dans le cadre d’une réforme constitutionnelle, il décline la proposition, en désaccord avec la manière dont Senghor a géré son différend avec Mamadou Dia.

Il quitte alors le Sénégal en 1962 et décide de ne rentrer qu’après la libération de ce dernier, qu’il estimait innocent. Son exil volontaire durera douze ans.

Recruté par l’UNICEF, il travaille d’abord à Lagos, puis à Abidjan, où il dirige les opérations de l’organisation dans une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne. Après la libération de Mamadou Dia en 1974, il devient vice-président du Centre de recherches pour le développement international, basé à Ottawa, une fonction qui l’amène à travailler dans plusieurs régions du monde.

Un haut fonctionnaire au service du Sénégal

De retour au Sénégal en 1976, Cheikh Hamidou Kane est chargé par Léopold Sédar Senghor de gérer ce qui reste du projet Dakar-Marine, un vaste chantier naval conçu à l’origine par le shah d’Iran et le président sénégalais.

En 1978, il est nommé ministre du Développement industriel et de l’Artisanat. Sous la présidence d’Abdou Diouf, il devient ensuite ministre du Plan et de la Coopération, fonction qu’il occupe de 1981 à 1988.

Après près de trente années consacrées au service public, il choisit de prendre une retraite active. Il préside notamment ENDA Tiers-Monde, ainsi que plusieurs organisations, dont Tabital Pulâgu, engagée dans la préservation de l’héritage peul, et le PARRER, qui œuvre au retrait et à la réinsertion des enfants de la rue.

La disparition de Cheikh Hamidou Kane marque ainsi la fin d’un parcours à la croisée de la littérature, de la politique et du service public. Une disparition qui rappelle cette célèbre formule d’Amadou Hampâté Bâ : « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. »