Sénégal: Cheikh Hamidou Kane s'en est allé, démontrant encore une fois, l'ambiguïté de notre aventure

Avec la disparition de Cheikh Hamidou Kane, le Sénégal perd l'une de ses grandes figures intellectuelles. Écrivain, philosophe et haut fonctionnaire, son oeuvre aura perpétuellement nourri la lancinante question, entre l'influence de la tradition africaine d'un côté et la modernité occidentale de l'autre.

Cheikh Hamidou Kane a connu une trajectoire littéraire non prolifique mais fabuleuse, dont L'Aventure ambiguë, publiée en 1961, restera l'expression littéraire la plus éclatante. Cheikh Hamidou Kane est né le 2 avril 1928 à Matam. Il est d'abord encadré en l'enseignement coranique avant de rejoindre l'école française.

Après le baccalauréat obtenu au lycée Van Vollenhoven de Dakar, il poursuit ses études à l'Institut des Hautes Études de Dakar, avant de rejoindre Paris. Au lycée Louis-le-Grand puis à la Sorbonne, il étudie le droit et la philosophie et obtient deux licences. Il complète cette formation par l'École nationale de la France d'Outre-Mer, dont il sort breveté en 1959.

De retour au Sénégal, il occupera plusieurs fonctions administratives. Gouverneur de la région de Thiès, Haut-Commissaire général au Plan, il poursuit ensuite une importante carrière internationale, notamment à l'UNICEF, où il devient directeur régional pour l'Afrique subsaharienne. Il exercera également des responsabilités au Centre de recherches pour le développement international, avant de devenir ministre du Développement industriel et de l'Artisanat, puis ministre du Plan et de la Coopération.

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«L'Aventure ambiguë» est publié en 1961. Cheikh Hamidou Kane reconnaîtra lui-même que l'itinéraire de Samba Diallo, principal personnage du roman est étroitement lié à sa propre expérience.

À travers cette oeuvre, Cheikh Hamidou Kane pose une question qui demeure encore l'une des grandes interrogations intellectuelles de l'Afrique. Comment accéder au savoir et à la modernité sans perdre son identité ? Le roman met ainsi en scène la confrontation entre tradition et modernité, mais également celle entre deux systèmes éducatifs. L'enseignement coranique de Thierno vise la formation spirituelle de l'homme. L'école occidentale apporte les sciences et les instruments de compréhension du monde moderne.

Un seul livre pendant plus de trente ans

La particularité de Cheikh Hamidou Kane tient aussi à son rapport à l'écriture. Il n'a jamais été un auteur fécond. Pendant plus de trois décennies, « L'Aventure ambiguë » restera pratiquement son seul roman. Publié en 1961, il lui assure rapidement une renommée internationale et reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Cette rareté se justifie peut être. Cheikh Hamidou Kane avait également choisi de consacrer une grande partie de son existence à l'action publique, au développement et aux responsabilités internationales.

Son silence littéraire n'était donc pas nécessairement une fuite. Il pouvait aussi être une forme de choix et de fidélité à un questionnement solidement implanté. Il faudra attendre 1995, soit trente-quatre ans après « L'Aventure ambiguë », pour voir paraître « Les Gardiens du Temple », son deuxième et dernier roman. Deux romans en plus de trois décennies, une bibliographie courte, mais une empreinte considérable. « L'Aventure ambiguë » apparaît comme bien plus qu'un roman. C'est l'oeuvre d'une éternité, entrer à jamais dans l'histoire, son auteur avec.