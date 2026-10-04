Madagascar: Amoronankona - L'auteur d'un accident mortel recherché

3 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Selon le rapport des enquêteurs, le véhicule ayant percuté mortellement le motocycliste Hery Ranaivosoa à Amoronankona avant-hier matin a pris la fuite.

Les dernières informations recueillies indiquent également que le véhicule n'a toujours pas été retrouvé et demeure activement recherché. Il s'agit donc d'un accident de la circulation suivi d'un délit de fuite. La gendarmerie chargée de l'affaire poursuit les recherches afin de retrouver le véhicule et son conducteur.

Les circonstances de l'accident n'ont été établies que grâce au rapport des constatations effectuées sur place. Le scooter, qui venait d'Ambohimangakely, est entré en collision avec un véhicule tout-terrain blanc, qui venait d'Alasora. L'accident s'est produit en quelques instants. Le conducteur du deux-roues, un homme de 66 ans, s'est retrouvé au milieu de la chaussée, baignant dans son sang. Le véhicule aurait, quant à lui, pris la fuite en direction d'Ambohimangakely.

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