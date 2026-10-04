Madagascar: Toliara - Le stade Maître Kira nécessite une cure de jouvence

Un stade de référence internationale. C'est ce qui a été annoncé hier à Toliara par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, venu rendre un dernier hommage à la légende du football malgache, Kira Michel. «Le stade Maître Kira de Toliara sera le deuxième stade de Madagascar.

Nous envisageons de le transformer en un stade de référence internationale. Le projet est concocté depuis des mois et des ingénieurs ont déjà été envoyés ici pour constater l'état du stade», a-t-il annoncé.

Le corps du footballeur a été emmené hier matin autour de la piste du stade lors de la cérémonie des derniers honneurs, avant son inhumation à Belalanda, commune rurale de Toliara II. Le stade Maître Kira porte le nom de l'ancien capitaine de l'équipe nationale depuis 1997.

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Lors de sa prise de parole, le ministre a souligné qu'il reconnaît que le sport malgache est «malade», et ce, depuis des années. Il a également annoncé qu'une proposition de loi sur les sports est en réflexion depuis des mois et sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. «Une loi sur la politique nationale des sports sera bientôt remise au Parlement. Elle soulignera la direction commune au sport malgache. La politique mettra notamment en valeur la carrière des sportifs qui deviennent trop souvent sans portefeuille après plusieurs compétitions internationales», a-t-il souligné.

Témoignages

Le ministre dit également avoir été touché par la vidéo dans laquelle Maître Kira avait relaté son parcours sportif, marqué par un manque de reconnaissance de la part des différentes républiques qui se sont succédé.

Il a été rappelé lors de l'hommage posthume au stade Maître Kira que la dextérité du footballeur, capable de jongler avec ses deux pieds, était reconnue au-delà des frontières. La veillée funèbre du sportif s'est déroulée au gymnase couvert dans la nuit de jeudi à vendredi, où des associations sportives, des autorités locales et des habitants de la Cité du Soleil ont pris part à l'hommage jusqu'au matin.

D'anciens footballeurs ayant évolué dans la même équipe que Maître Kira étaient présents, dont Abdou, Faralahy ou encore Philémon Hervé, dit Momo. « Il m'avait sélectionné pour faire partie de l'association sportive des corps enseignants de Toliara alors que j'avais 17 ans. J'ai apprécié sa mentalité et il avait su faire valoir son titre de maître. Dommage qu'on ne l'ait pas assez considéré », raconte Philémon Hervé.

Faralahy, aujourd'hui âgé de 76 ans, a joué aux côtés de l'étoile du football et témoigne être très

affecté par sa disparition. « C'est lui qui nous distribuait le ballon. Sans lui, pas d'opportunité de marquer. J'ai apprécié ce grand homme », témoigne-t-il.

D'autres témoins, comme René ou Jean Michel, racontent qu'une grande partie de leur vie a été marquée par Kira Michel. Un émissaire d'un ancien coéquipier du footballeur est venu d'Antalaha afin de lui rendre un dernier hommage. Maître Kira laisse une veuve et deux enfants, ainsi que de nombreux footballeurs de Toliara, anciens comme jeunes amateurs du ballon rond, orphelins.