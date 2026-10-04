Madagascar: Mahajanga - Les 25 % de l'objectif de la liste électorale sont déjà atteints

La refonte totale de la liste électorale à Mahajanga, comme sur l'ensemble du territoire, est entrée dans une phase active depuis le lancement officiel de l'opération nationale par la Ceni. Les comités locaux de recensement des électeurs (CLRE) s'activent dans les différents fokontany pour enregistrer les nouveaux électeurs. L'opération, lancée le 28 juillet dernier, se poursuit sur le terrain.

Au 1er octobre, 1 600 carnets biométriques provenant des fokontany sont déjà parvenus aux commissions électorales de district de Mahajanga 1 et 2. Ces carnets correspondent à 40 000 électeurs inscrits, soit 25 % de l'objectif fixé à 160 000 électeurs.

« Les nominations des chefs fokontany ont connu un certain retard à Mahajanga, mais des résultats sont déjà collectés par le CID et le CED. À preuve, 1 600 carnets biométriques sont reçus au niveau des commissions électorales de district de Mahajanga 1 et 2. Ceci représente 40 000 électeurs inscrits, soit un taux de 25 %. L'objectif est d'atteindre 160 000 électeurs. Une quinzaine d'opérateurs de saisie sont mobilisés », a déclaré Manassé Fanomezantsoa Andriasamimanana, président du centre régional informatique (CIR) du district de Mahajanga 1.

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Selon les dernières données officielles publiées avant le lancement de l'actuelle refonte totale, le district de Mahajanga I recensait 140 560 électeurs inscrits, après la clôture et l'arrêtage définitif de la liste électorale révisée. La réforme prévoit une révision générale des listes, avec la suppression des doublons, la mise à jour des informations des électeurs et l'intégration de nouvelles inscriptions.

À Mahajanga, l'inscription s'effectue notamment à travers des visites à domicile menées par les agents recenseurs mandatés. Des guichets fixes sont également ouverts dans les bureaux de chaque fokontany. Des équipes mobiles ont aussi été déployées dans les zones à forte affluence de la ville, notamment dans les différents marchés, les gares routières et les universités.