Madagascar: Befandefa Morombe - Le corps du Français ramené à Toliara

Le corps de Pierre Robert Léonard Constant, âgé de 72 ans, est resté dans la grotte d'Anjanamba, commune rurale de Befandefa, district de Morombe, pendant dix jours. Il y avait plongé le 18 septembre dernier, équipé d'une bouteille d'oxygène dont l'autonomie était estimée à une heure.

Le guide qui l'a accompagné a donné l'alerte aux habitants qui ont attendu des heures, mais le plongeur de nationalité française, au vu de sa carte retrouvée avec ses affaires, n'était pas remonté.

« Les plongeurs suivent ce que nous appelons une ligne de vie, une corde permettant de limiter la piste à suivre dans l'eau. Seulement, les plongeurs secouristes l'ont trouvé hors de la piste à plus de 20 m sous l'eau », raconte le guide.

Les plongeurs secouristes, dont l'un est venu des États-Unis, ont attendu d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir remonter le corps le 28 septembre dernier, vu la profondeur où s'est dérivé le plongeur. Le corps a été rapatrié à la morgue de l'hôpital Tanambao Toliara mardi dernier. Les paperasses pour le rapatriement en France sont indiquées en cours. Selon les éléments retrouvés sur l'ordinateur du plongeur décédé, il avait été un écrivain et aurait effectué des recherches sur des animaux comme le « fosa ».

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La grotte d'Anjanamba, à Befandefa, dans le district de Morombe, ne constitue pas un site touristique officiel. Des visiteurs, notamment des plongeurs malgaches et étrangers, s'y aventurent toutefois régulièrement.