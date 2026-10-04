Soudan: Le patronat soudanais appelle à relancer le partenariat public-privé

Khartoum, 3 Oct 2026 -- Le président de l'Union des employeurs soudanais, Mouawiya Al-Bireir a plaidé pour l'application effective de la loi sur le partenariat entre les secteurs public et privé, notamment dans les projets stratégiques tels que les routes, les aéroports et les infrastructures.

Il a également appelé à des politiques bancaires et de financement plus souples afin de permettre aux producteurs et industriels de reprendre leurs activités. Selon lui, un environnement économique incitatif pourrait permettre au secteur privé de créer des centaines de milliers d'emplois.

M. Al-Bireir a demandé des délais de grâce raisonnables pour le règlement des dettes contractées avant la guerre, soulignant que les entreprises soudanaises, lourdement affectées par le conflit, peuvent retrouver leur rôle avec l'appui de l'État.

Il a insisté sur la nécessité d'un financement d'investissement, avec l'appui de la Banque centrale, des pays partenaires et des fonds de financement, plutôt que des subventions. Il a enfin préconisé l'importation urgente de semences améliorées, notamment pour le coton et le soja, ainsi que le renforcement de la transparence, de la numérisation et de la concurrence loyale.