Soudan: Jafar Al-Mirghani - La guerre du 15 avril, un coup d'État manqué devenu guerre contre les civils

Londres, 3 Oct 2026 -- Le président de l'alliance du Bloc démocratique, Jafar Al-Sadiq Al-Mirghani a affirmé que la guerre du 15 avril était en réalité une rébellion menée par la milice des Forces de soutien rapide dès le 13 avril. Selon lui, ce coup d'État manqué s'est transformé en guerre contre les civils après l'échec de ses instigateurs.

Intervenant lors d'un débat organisé à Londres par le Parti fédéral démocrate original du Royaume-Uni et d'Irlande, il a estimé que Khartoum avait retrouvé son statut de capitale, tandis que l'intérêt international pour le Soudan s'accroissait.

Il a salué la déclaration commune des ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Égypte, de Turquie et du Pakistan, qui soutiennent les institutions étatiques légitimes et rejettent les entités parallèles ainsi que l'afflux d'armes, de mercenaires et de combattants étrangers.

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M. Al-Mirghani a indiqué que plus de cinq millions de déplacés étaient rentrés chez eux, avant de souligner que la milice ne devait participer ni au dialogue politique, mais uniquement au cessez-le-feu et au désarmement. Il a plaidé pour un dialogue soudano-soudanais aboutissant à une conférence constitutionnelle et à des élections, non à un partage du pouvoir.