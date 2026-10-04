Afrique de l'Est: Soudan discute la reprise économique avec le SG adjoint des NU aux affaires économiques.

- Le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Moawia Osman a rencontré samedi à New York M. Li Junhua, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

M. Moawia a exprimé la reconnaissance du Soudan pour les efforts et le soutien continus de l'ONU en faveur du développement et de la paix dans le pays. Il a présenté un exposé complet sur la situation économique actuelle et ses défis, passant en revue les actions du gouvernement pour réformer le système financier, reconstruire le pays, soutenir les services essentiels, oeuvrer à la levée de la suspension temporaire des opérations de la Banque mondiale avec le Soudan, ainsi que les efforts de transformation numérique et de renforcement du partenariat avec le secteur privé, notamment par la numérisation des procédures commerciales et d'investissement.

De son côté, M. Li a salué les efforts du gouvernement en matière de redressement économique et a félicité le Soudan pour l'élaboration, l'an dernier, de son rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable, malgré les contraintes imposées par la guerre. Il a indiqué que son département est disposé à coopérer et à offrir des programmes de renforcement des capacités et d'échange d'expertises dans le cadre du projet de guichet unique pour le gouvernement électronique, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement afin de mettre en oeuvre le cadre national intégré de financement.