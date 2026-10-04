Soudan: Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères discute la situation au Soudan avec la Conseillère spéciale du SG pour l'Afrique.

- Le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Moawia Osman a rencontré à New York Mme Ahunna Ezziakwa, secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique.

Au cours de l'entretien, M. Moawia a présenté un exposé sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan, ainsi que sur les violations commises par la milice rebelle contre les civils, qu'il a qualifiées de « génocidaires ». Il a également évoqué les conséquences de la poursuite de la guerre, soulignant que le soutien extérieur à la milice contribue à prolonger le conflit et à aggraver les souffrances du peuple soudanais. Il a par ailleurs informé la conseillère des efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions pacifiques dans le cadre du dialogue « Soudanais-Soudanais » et à travers diverses initiatives.

Le secrétaire d'État adjoint a appelé la conseillère spéciale à soutenir le Soudan par le biais de son bureau, à faire entendre la voix et la détresse du peuple soudanais auprès de la communauté internationale, et à exercer des pressions sur les États qui fournissent des armes à la milice rebelle afin de mettre fin à ce soutien.

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De son côté, la conseillère spéciale a affirmé suivre de près la situation au Soudan, exprimant son espoir de voir le peuple soudanais bénéficier de la sécurité et de la paix. Elle a assuré que son bureau fera tout son possible pour aider le Soudan et son peuple, notamment en ce qui concerne l'arrêt du soutien extérieur qui a contribué à prolonger la guerre, et a promis de visiter prochainement le Soudan pour constater la réalité sur le terrain.