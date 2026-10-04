Soudan: Dr Amjad Farid - Le Soudan ne veut pas de la guerre, ni que la violence soit un moyen d'obtenir des gains politiques.

- Le conseiller du Conseil de souveraineté, Dr Amjad Farid a pris la parole vendredi à Washington lors d'une table ronde de haut niveau organisée par le Hudson Institute, consacrée à l'évolution de la situation au Soudan et aux défis sécuritaires et politiques dans la région.

Il a affirmé que le gouvernement soudanais ne cherche pas la guerre avec aucune partie, mais qu'il n'acceptera pas que la violence et la force armée soient utilisées pour faire pression sur l'État, imposer des faits politiques ou obtenir des gains par les armes. Évoquant les ingérences étrangères qui alimentent l'instabilité régionale, il a souligné la disposition du gouvernement à s'engager sérieusement dans les efforts de désescalade et de contenir les foyers de tension, avertissant que la persistance des troubles actuels menace non seulement le Soudan, mais aussi la sécurité et la stabilité de toute la région.

Dr Amjad Farid a précisé que la quête d'apaisement et de paix n'est pas incompatible avec la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens, insistant sur le caractère intangible de la défense des citoyens, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions.

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Il a confirmé que le gouvernement continuera d'assumer ses responsabilités de protection du peuple et de l'État, tout en restant ouvert à toute voie sérieuse susceptible de mettre fin à la guerre et de rétablir la stabilité, à condition que la paix ne serve pas de couverture pour récompenser la violence ou légitimer des gains obtenus par les armes.