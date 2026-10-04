Togo: Fisc - L'IA pour traquer les fraudeurs

La transformation digitale est l'un des principaux leviers de la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (SRMT) 2027-2031.

Sur les 10,5 milliards de Fcfa prévus pour sa mise en oeuvre, près de 6 milliards iront à la modernisation numérique de l'administration fiscale.

Le dispositif prévoit, notamment, l'introduction de la facturation électronique, l'interconnexion des systèmes d'information des administrations, afin qu'elles échangent leurs données plutôt que de travailler chacune de son côté. Des outils de « scoring » complètent l'ensemble : ils analysent les risques fiscaux pour repérer les contribuables dont les déclarations méritent un contrôle.

La stratégie prévoit aussi de renforcer la cybersécurité, d'héberger les données fiscales sur des serveurs nationaux et de créer des tableaux de bord automatisés pour suivre les recettes et le respect des obligations fiscales.

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L'intelligence artificielle figure parmi les technologies envisagées pour moderniser les systèmes et mieux exploiter ces données.

Ces investissements doivent contribuer à l'objectif global de la SRMT : générer 481 milliards de recettes supplémentaires entre 2027 et 2031, dont 418,1 milliards de recettes fiscales.