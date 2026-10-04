Togo: Une affaire de coeur

De plus en plus de Togolais souffrent d'insuffisance cardiaque, relève le Pr Komlavi Yayehd, enseignant-chercheur en cardiologie à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé.

L'hypertension artérielle figure parmi les principales causes. Le diabète, le tabagisme, la consommation d'alcool et la sédentarité sont aussi des facteurs de risque importants.

« D'autres affections, comme les myocardites, certaines maladies des artères coronaires, les troubles de la thyroïde ou les valvulopathies, peuvent également conduire à une insuffisance cardiaque », ajoute le spécialiste.

Le premier signal d'alerte est l'essoufflement à l'effort. Il peut s'installer peu à peu jusqu'au repos, et s'accompagner de toux, de gonflements des pieds et des jambes, ou de douleurs liées à une congestion du foie.

Pour le spécialiste, la prévention passe d'abord par la maîtrise des facteurs de risque : au moins 30 minutes de marche par jour, moins de sel, de sucre et de graisses, et moins d'aliments ultra-transformés.

Le suivi médical compte tout autant. Enfin, les personnes hypertendues ou diabétiques doivent respecter les traitements à la lettre.