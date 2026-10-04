Sénégal: Ngogom - Deux enfants tués par la foudre, le maire annonce l'installation de paratonnerres

Ngogom — Deux enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 6 ans, ont été tués par la foudre, vendredi, vers 19 heures, au poste de santé de Silane, un village de la commune de Ngogom (département de Bambey, centre), a indiqué, samedi, le maire Pape Momar Ngom, qui a annonce l'installation de paratonnerres.

Les victimes, qui sont des enfants de l'infirmière chef de poste du village, ont été frappées par la foudre alors qu'elles se trouvaient au sein de la structure sanitaire.

Réagissant à cet incident, Pape Momar Ngom a indiqué avoir échangé avec le médecin-chef sur la nécessité d'installer des paratonnerres dans les structures recevant du public, notamment les postes de santé.

"La foudre a pris la vie de deux jeunes enfants au niveau de la commune", a-t-il déclaré, estimant que cet événement montre la nécessité de renforcer la protection des populations.

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Le maire de Ngogom s'exprimait lors de la clôture de l'hackathon territorial mobile étape 2 organisé par le cabinet Optiret en partenariat avec la municipalité.

Le maire a annoncé un recensement des infrastructures nécessitant l'installation de paratonnerres, avec l'objectif de procéder rapidement aux équipements concernés.

"La vie humaine est extrêmement importante, extrêmement précieuse, qu'on doit la protéger ", a-t-il souligné.

Pape Momar Ngom a rappelé que des paratonnerres ont récemment été installés à Ndéme, précisant qu'ils doivent couvrir " au minimum un rayon de 200 à 300 mètres ".