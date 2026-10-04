Sénégal: JOJ - Le Sénégal est prêt, assure la ministre des Sports

3 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal est " prêt " pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

" Oui, le Sénégal est prêt. Le Sénégal a pris très au sérieux l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse avec un engagement et une implication personnels du Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, pour la réussite de cet événement. Le Premier ministre suit tous les jours les opérations et la synergie gouvernementale pour la réussite de l'événement ", a-t-elle assuré.

La ministre de la Jeunesse et des sports s'exprimait lors d'un entretien avec la chaine de télévision française France 24.

Selon Djirèye Clotilde Coly, les infrastructures sont prêtes avec la réception récemment de plusieurs plateaux d'infrastructures.

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Environ 2 700 athlètes du monde entier sont attendus aux JOJ 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Elle a affirmé que le Sénégal va réussir le premier événement de l'olympisme dans le continent, saluant la "parfaite collaboration" des différentes entités, le Comité international olympique (CIO), le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), les fédérations internationales sportives, entre autres.

" Les JOJ vont au-delà d'un événement sportif (...) Il faut regarder l'héritage derrière. Il nous appartient d'expliquer aux populations sénégalaises. Ce travail est en train d'être fait. Les JOJ sont un accélérateur d'investissements dans les infrastructures sportives de haut niveau pour permettre de développer une économie sportive. Ces jeux sont pour nous une opportunité de travailler sur l'autonomisation de la jeunesse et de leadership", a estimé Djirèye Clotilde Coly.

Par rapport à l'exploitation post-JOJ des infrastructures sportives, la ministre de la Jeunesse et des Sports assure qu'un partenariat public-privé est envisagé pour leur maintenance, leur exploitation et leur valorisation.

" Organiser les JOJ, c'est montrer notre capacité à organiser des évènements d'envergure. C'est tout un plan qui sera mis en place et déroulé par l'Office national de gestion des infrastructures sportives (ONGIS)", a-t-elle expliqué.

A travers les JOJ, le Sénégal veut montrer que le continent peut organiser de grands événements et que l'économie du sport peut prospérer, a-t-elle ajouté.

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