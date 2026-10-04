Afrique: La reprise d'une liaison directe Le Caire-Dakar au menu d'échanges entre le président Faye et le PDG d'Air Cairo

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a discuté, samedi, avec le président directeur général de la compagnie aérienne égyptienne Air Cairo, Hussein Sherif Fahmi, du projet en gestation de reprise de la liaison aérienne directe entre Le Caire et Dakar, a-t-on appris de source officielle.

En marge du Forum d'affaires Alamein-Afrique, le président de la République a reçu ce samedi Monsieur Hussein Sherif Fahmi, président-directeur général d'Air Cairo, deuxième compagnie aérienne d'Égypte, a notamment annoncé la présidence sénégalaise.

Elle souligne dans une note rendue publique que les échanges ont porté sur la reprise d'une liaison aérienne directe entre Le Caire et Dakar, actuellement en préparation par la compagnie.

Air Cairo, par la voix de son président directeur général, s'est également dite disposée à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, de ses mécaniciens et de son personnel navigant, a rapporté la source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compagnie aérienne égyptienne est également prête à ouvrir une ligne cargo entre les deux pays afin de soutenir leurs échanges commerciaux.

Dans des propos rapportés par la présidence sénégalaise, le dirigeant d'Air Cairo a vanté la position géographique du Sénégal, estimant qu'elle fait du pays un hub naturel, ouvert sur l'Afrique, l'Europe et les Amériques.