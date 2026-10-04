Sénégal: Sédhiou - Lancement d'un projet visant à accélérer l'autonomisation économique de 30 groupements de femmes rurales

L'ONG Dimbaya Kagnalen a lancé vendredi, à Sédhiou (sud), un projet destiné à renforcer l'autonomie économique et l'entrepreneuriat des femmes rurales de la région, à travers le développement de chaînes de valeur agricoles résilientes au climat, a constaté l'APS.

Ce programme, financé par ONU Femmes à hauteur de 58 millions de francs CFA, s'étend de mai 2026 à avril 2027 et cible 30 groupements féminins, soit près de 1 875 bénéficiaires directes.

Ce projet prévoit des actions intégrées, notamment la formation en économie verte pour 1 750 femmes, l'accès aux actifs productifs pour 1 050 bénéficiaires, le financement communautaire via des prêts villageois et associations d'épargne pour 700 femmes, ainsi que l'accès aux marchés pour 1 400 productrices, a dit Mamadou Tamba, conseiller en autonomisation économique, par ailleurs point focal du programme.

Il a précisé que les groupements sont répartis entre le maraîchage, l'épargne-crédit et la transformation des produits locaux.

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Des activités complémentaires incluent la formation en agroécologie, des visites d'échanges entre régions et un plaidoyer renforcé pour l'accès des femmes au foncier, a-t-il ajouté.

Ibrahima Diédhiou, maire de Bona, dans le département de Bounkiling, a exprimé sa gratitude envers les responsables du projet pour avoir intégré les collectivités territoriales dans leur démarche.

Selon lui, les conclusions de l'atelier "reflètent parfaitement" le vécu des femmes rurales, confrontées quotidiennement aux difficultés liées aux vallées salées.

Il a souligné que ce programme apportera des solutions économiques "concrètes" face aux effets du changement climatique, en permettant aux femmes de surmonter les obstacles qui freinent leurs activités et en renforçant leur autonomie.

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ba Ousmane Danfakha, a salué cette initiative, soulignant qu'elle "répond aux défis majeurs" des femmes rurales, notamment l'accès à l'eau, à la terre et au financement, avant d'insister sur l'importance d'un suivi rigoureux pour garantir l'impact durable du projet.