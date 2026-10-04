Sénégal: Diphtérie - La région de Thiès a enregistré 18 cas depuis le 21 août (autorités)

Thiès — La région de Thiès compte 18 cas confirmés de diphtérie et zéro décès depuis le 21 août, date à laquelle les premiers cas de cette maladie y ont été déclarés, a informé, vendredi, l'adjoint au gouverneur, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.

"Depuis le 21 août 2026, date à laquelle la région de Thiès a enregistré ses deux premiers cas, à ce jour, nous avons 18 cas confirmés avec zéro décès", a renseigné Ababacar Sadikh Niang, lors d'une réunion du CRD, consacrée à la situation épidémiologique de la région.

Selon lui, la tranche d'âge située entre 5 et 14 ans est la plus touchée par cette affection qui concerne à hauteur de 60 % femmes.

"La direction régionale de la Santé, en collaboration avec tous les services compétents, sous l'impulsion et la coordination du gouverneur de la région de Thiès, sont en train de travailler pour assurer une surveillance active de la situation", a ajouté M. Niang.

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Selon lui, les services qui suivent la situation dans l'ensemble des districts sanitaires de la région ont relevé "plusieurs défis" parmi lesquels le "faible taux de complétude vaccinale".

Il a toutefois souligné que "le défi le plus important" reste la rentrée des classes de l'année scolaire 2026-2027, prévue le mercredi 7 octobre.

M. Niang a insisté sur la nécessité de "renforcer la communication et la sensibilisation" auprès des élèves qui constituent une "couche très sensible", afin qu'ils prennent "toutes les dispositions nécessaires avant de regagner les classes".

L'adjoint au gouverneur de Thiès a assuré que les acteurs de la santé travaillent au renforcement de la surveillance active, ce qui vaut "beaucoup de satisfaction" aux autorités.

"Nous allons essayer de maintenir le cap, mais aussi de renforcer la surveillance active au niveau de tous les districts sanitaires de la région de Thiès", a-t-il dit.

"La deuxième recommandation est l'intensification de la vaccination, surtout pour les enfants insuffisamment vaccinés", a poursuivi Ababacar Sadikh Niang.

La dernière recommandation porte sur le renforcement de la campagne de communication et de sensibilisation, avec une "approche communautaire", a-t-il conclu.