Sénégal: Koul - Des membres de GIE agricoles formés à la gestion administrative et financière

Koul (Tivaouane) — Une quarantaine d'acteurs agricoles issus de GIE gérant la trentaine de fermes de la commune de Koul ont reçu, vendredi, leurs attestations à l'issue de cinq jours de formation sur plusieurs modules, dont la gestion administrative et financière, a constaté l'APS.

Les participants, dont 20 femmes, ont reçu leurs attestations, lors d'une cérémonie de clôture à Koul.

Le Programme d'appui au programme national d'investissement dans l'agriculture du Sénégal (PAPSEN), parrain de cette formation, était représenté à cette cérémonie.

Organisée au profit des 15 groupements d'intérêt économique (GIE) de la commune de Koul, cette session visait à outiller les bénéficiaires en matière de gouvernance, de gestion des ressources et de pérennisation de leurs activités agricoles.

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Les modules au menu de la session étaient le genre, le leadership, la gouvernance coopérative et la gestion administrative et financière.

Kalidou Kane, qui représentait le coordonnateur national du PAPSEN à la cérémonie de clôture, a souligné l'importance du renforcement de capacités dans l'accompagnement des acteurs locaux.

Pendant les trois premières journées consacrées au genre, au leadership et à la gouvernance coopérative, les participants ont abordé les notions de sexe, de genre, de parité et d'équité, ainsi que les questions d'accès des femmes aux ressources productives, leur participation aux chaînes de valeur et leur implication dans les instances de décision.

La gouvernance des organisations a été aussi revisitée, à travers les rôles et responsabilités des dirigeants, le fonctionnement des conseils d'administration, la tenue des réunions et la rédaction des procès-verbaux.

Les deux dernières journées ont été l'occasion de s'imprégner de l'éducation financière et de la gestion. Les bénéficiaires ont été initiés à la tenue d'un journal de caisse et du livret de banque, au suivi des achats et recettes ainsi qu'à l'organisation des documents financiers.

Le maire de Koul, Modou Fall, a invité les participants à partager les connaissances acquises avec les responsables des quelque 30 à 35 GIE dont ils sont issus.

"La fin de la formation marque surtout le début du travail de terrain", a-t-il relevé, appelant à un leadership fondé sur le partage des responsabilités, la transparence et une gestion rigoureuse des ressources.

La participante Awa Fall Diop a témoigné être sortie de cette session de formation, avec une meilleure compréhension du fonctionnement des organisations et des responsabilités de leurs membres, appelant toutefois à renforcer ces acquis par des sessions davantage axées sur la comptabilité, la gestion et les exercices pratiques.

De son côté, Babacar Diop, qui a aussi suivi la formation, a estimé que les initiateurs de cette formation devraient, parallèlement, aider à lever les obstacles à la production.

Kalidou Kane a rappelé que le PAPSEN a mis en place deux coopératives agricoles communautaires de 100 hectares chacune à Koul et à Mérina Dakhar.

Il a promis que les producteurs continueront à être soutenus à travers le déploiement des Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), la réalisation d'infrastructures et la finalisation des six fermes agricoles prévues dans le cadre de la coopérative de Koul.