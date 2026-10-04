Sénégal: Louga - Des chauffeurs dénoncent le transport irrégulier des véhicules 'War Gaïndé'

Le regroupement des chauffeurs de la région de Louga (nord) est monté au créneau, vendredi, pour dénoncer les véhicules de transport irréguliers dits "War Gaïndé", en les appelant à se conformer à la réglementation en vigueur, tout en saluant la volonté des autorités de mieux organiser le secteur.

"Notre démarche ne vise pas à exclure les autres acteurs du secteur, mais plutôt à exiger le respect des règles. Nous sommes là pour dénoncer le transport irrégulier, notamment les "War Gaïndé". Nous leur demandons juste de se conformer à la loi", a déclaré Abdoulaye Diop, vice-président du regroupement des chauffeurs de Louga, lors d'un point de presse organisé à la gare routière.

Il a rappelé que les transporteurs exercent pourtant leurs activités dans cette gare depuis 1983 et disposent "des documents nécessaires à leur fonctionnement".

De son côté, Galaye Sylla, président du regroupement des chauffeurs de Louga, a insisté sur les différentes de conditions d'exploitation entre les transporteurs traditionnels et les conducteurs de "War Gaïndé".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a notamment évoqué les investissements consentis pour l'acquisition de nouveaux véhicules, comparant les 37 millions de francs CFA déboursés pour leurs bus aux 4 millions annoncés pour les véhicules de transport "War Gaïndé".

Selon lui, ces derniers utiliseraient des véhicules particuliers sans disposer des licences requises pour exercer le transport public de personnes.

Il a ainsi salué les échanges avec les autorités locales et leur volonté affichée de réguler le secteur, estimant que cette démarche est "indispensable pour garantir une concurrence encadrée et préserver les conditions d'exercice des transporteurs régulièrement établis".

Le secrétaire général du regroupement, Serigne M. Lo, a, pour sa part, mis l'accent sur les exigences liées à la sécurité et à l'assurance dans le transport de personnes, rappelant que cette activité est soumise à des règles précises auxquelles tous les opérateurs doivent se conformer.

"Le transport en commun requiert des règles. Nous n'avons pas les mêmes assurances que les voitures "War Gaïndé". Nous sommes un GIE avec un statut légal", a-t-il souligné.

Pour les chauffeurs regroupés au sein de cette organisation, l'objectif est de faire respecter les textes en vigueur et de garantir que tous les acteurs exercent dans un cadre légal.