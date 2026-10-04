Sénégal: Un programme de reproduction et d'embouche de moutons d'un budget de 500 millions de francs CFA pour 750 éleveurs

Kaolack — Le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) a entamé l'exécution d'un programme de reproduction et d'embouche de moutons destiné à 750 éleveurs, a-t-on appris, samedi, à Kaolack (centre), du ministre délégué chargé de l'Élevage, Ousmane Diagne.

Il présidait une cérémonie de remise de chèques et d'attestations de formation aux bénéficiaires de ce programme, en présence de l'administratrice du FONSTAB, Fatoumata Diop Bakhoum, et des autorités administratives locales.

L'Office national de formation professionnelle et Heifer International, une organisation dédiée à la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde, soutiennent la mise en oeuvre du programme de reproduction et d'embouche de moutons.

Selon Ousmane Diagne, cette initiative a permis au ministère de l'Élevage de former 750 éleveurs membres de coopératives et de groupements d'intérêt économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation portait sur la reproduction et l'embouche des moutons, la gestion des exploitations pastorales et l'alimentation du bétail.

"Cette cérémonie traduit concrètement notre volonté de faire du financement un véritable levier de développement de l'élevage et d'amélioration durable des revenus des producteurs", a expliqué M. Diagne.

D'après lui, la santé animale, l'assurance, la gestion des exploitations, l'accès au marché et la professionnalisation de l'élevage font partie des activités du programme.

Il a recommandé aux éleveurs de cultiver beaucoup de fourrage pour bien nourrir le bétail.

Ousmane Diagne a promis de plaider, auprès du gouvernement, une augmentation des ressources destinées au FONSTAB, afin que davantage d'éleveurs puissent en bénéficier.

Il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des fonds et à les rembourser dans les délais indiqués.